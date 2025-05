Rossi agradece apoio da torcida do Flamengo e foca em jogo decisivo pela Libertadores

Se por um lado Arrascaeta foi o principal responsável pela vitória do Flamengo neste sábado (10) por conta do gol marcado ainda no início do jogo, por outro Rossi teve um papel fundamental no triunfo diante do Bahia. Afinal, o goleiro fez grandes defesas que impediram o empate no Maracanã. Após a partida, ele agradeceu o carinho dos torcedores, e projetou o confronto contra a LDU na Libertadores.

- Agradecer a torcida, não só por hoje, pelo Maracanã lotado. Precisamos deles. Quando o Flamengo vence, eles ficam felizes durante a semana. Então, feliz por isso - iniciou Rossi.

Rossi durante a vitória contra o Bahia (Foto: Divulgação/Flamengo)

- A gente tem como prioridade cada jogo que a gente entra em campo. A gente representa o Flamengo, e o Flamengo não pode ser um time que fique atrás para se defender. Tentamos sempre ser o melhor para vencer o jogo. No Brasileirão, obviamente, estamos na liderança, mas na Libertadores, quinta-feira vai ser muito importante. Principalmente para vencer a LDU. Depois teremos mais um jogo em casa. Descansar e nos prepararmos da melhor maneira possível - completou o goleiro.

Carinho da torcida do Flamengo com Rossi no Maracanã

Antes mesmo de a bola rolar, durante o trabalho de aquecimento do goleiro, torcedores do Flamengo levantaram uma faixa em apoio ao argentino, que teve o carro alvejada durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela (RJ). Já durante o jogo, o nome dele foi gritado algumas vezes por conta de suas defesas.

Faixa da torcida do Flamengo em apoio ao goleiro Rossi (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Próximo jogo do Flamengo

A próxima partida do Flamengo será na quinta-feira, quando recebe a LDU, pela Libertadores, no Maracanã. O time carioca precisa vencer para seguir com um cenário de otimismo em busca da classificação às oitavas de final.

