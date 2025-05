Com gol de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, na noite deste sábado, em partida válida pelo Brasileirão. Após o jogo, o técnico Filipe Luís defendeu sua equipe após os tropeços recentes pelo Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

continua após a publicidade

Ao longo das últimas semanas, torcedores criticaram o trabalho do treinador. No entanto, ele disse que continuará trabalhando em momentos de turbulência. Além disso, ele reconheceu que sua equipe conquistou uma vitória importante que vai ser importante para que possa evoluir.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— O importante é que a gente continua acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que faço. Acredito muito no meu trabalho, de verdade, E vou continuar trabalhando porque amo isso que eu faço, até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque são muitas horas de trabalho, e eu amo o que eu faço mesmo nesses momentos. Hoje, foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, fizemos as chances, o gol. No fim, tivemos que sofrer. Uma equipe tão forte e especial como esse sabe sofrer. Todos esses momentos que vivemos dentro de campo nos servem para continuar evoluindo para o futuro — explicou o comandante.

continua após a publicidade

Além disso, o trinador explicou o impacto que o calendário tem tido sobre sua equipe. Ele explicou que por conta de ter jogos a casa três dias sua equipe não consegue fazer um período ideal de recuperação entre as partida.

— Quando existem jogos a cada três dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa. Hoje, jogamos às 21h, acaba às 23h. O próximo jogo é 21h30 quinta-feira, e o próximo domingo é 16h. Muitas vezes, são menos de 72h. Tempo muito curto, não tem recuperação completa. Mas todo mundo está incluído nesse calendário e passa por isso. Da parte tática, não temos condições de ir pro campo com os jogadores, de fazer treinos aquisitivos ou treinos longos como fazemos em semanas cheias, ou quando temos jogos a cada quatro, cinco dias. É uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente aqui no brasileiro. Nesse trajeto, alguns jogadores caem. Existe o sono, sequência de jogos, viagens, até na parte hormonal afeta. Aí alguns jogadores acabam caindo. Mas é por isso que temos um elenco qualificado para poder passar por esses obstáculos que são complicados e para trabalhar a equipe para recuperar e estar 100% para jogar — disse.

continua após a publicidade

Filipe Luís durante a vitória sobre o Bahia (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Duelo decisivo pela Libertadores

Além de falar sobre a partida, Filipe Luís também projetou duelo do Flamengo no meio de semana, quando vai receber a LDU no Maracanã, em partida válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

Ele reconheceu a campanha abaixo que sua equipe tem feito na competição continental, mas reforçou sua confiaça em um desfecho positivo. No entanto, ele fez questão de reconhecer que não há confronto fáceis na Libertadores.

— Não temos que dar palavra, temos de demonstrar no campo. Você tem razão, estamos fazendo uma Libertadores ruim, estamos em uma situação onde nós mesmos nos colocamos. A lição é que não existe adversário fraco na Libertadores. Se está lá é por algo, é porque foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela. Nós nos colocamos nessa situação, e também está nas nossas mãos poder sair. Só depende de nós, precisamos do torcedor na quinta para reverter essa situação. Queremos passar da fase de grupos, chegar nas oitavas e chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial a nível de clubes da América do Sul. Só depende da gente.