Com um time misto, o Bahia de Rogério Ceni perdeu para o Flamengo na noite deste sábado por 1 a 0, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e quebrou a sequência de três vitórias na competição. O Tricolor fica estacionado na 6ª posição, com 12 pontos, enquanto o Rubro-Negro carioca dorme na liderança, com 17. Mas o treinador está de olho mesmo no jogo decisivo contra o Atlético Nacional (COL) nesta quarta-feira, pela Libertadores.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Rogério Ceni em entrevista após partida contra o Flamengo (Foto: Letícia Martins)

O Esquadrão vai até a Colômbia em busca da classificação para as oitavas de final da competição continental. Uma vitória basta para o Tricolor garantir a vaga histórica. Por isso, Ceni optou por poupar o time do Bahia neste sábado, como explicou em entrevista coletiva após a partida.

- As escolhas têm relação com quarta-feira e com o elenco que foi montado. Não seria fácil com o Flamengo aqui de maneira alguma [...] No começo do jogo suportamos bem a pressão, com exceção do lance do gol. Fomos apertados na saída de jogo, tentamos bolas longas, acho que fomos nos acertando dentro do jogo. Uma pena, um jogo importante, assim como também serão os próximos.

continua após a publicidade

Pela primeira vez na temporada perdemos dois jogos seguidos, mas tivemos que arriscar para ter o time melhor fisicamente na quarta-feira". Rogério Ceni

+ Rogério Ceni segue sem vencer o Flamengo como treinador, e Bahia mantém jejum

Ceni na bronca com a arbitragem

RJ - RIO DE JANEIRO - 10/05/2025 - BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X BAHIA - Rogerio Ceni tecnico do Bahia durante partida contra o Flamengo no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

No final do jogo, chamou a atenção a reclamação efusiva de Rogério Ceni em direção ao árbitro Anderson Daronco, no Maracanã. Segundo o treinador, as paralisações são recorrentes e prejudicaram a estratégia do Bahia.

- O árbitro segurou muitos minutos no chão e não teve coragem de dar mais tempo depois de levantar a placa. Mais ou menos 60% desse tempo foi de jogo parado. E também porque quando teve a expulsão a gente não tinha mais trocas. Os jogadores estavam cansados. Até tivemos uma escapada, uma finalização, mas depois de correr 85 minutos atrás do Flamengo a gente já estava cansado. Aí ainda tem o lance do VAR que dá aquela esfriada no jogo, que é tradicional quando quando precisa aqui no Maracanã. Dá aquela tranquilizada. Depois o jogador cai, e o juiz não dá mais acréscimo, tudo dentro dos padrões como é - reclamou.

continua após a publicidade

O Bahia dorme na 6ª posição da Série A e agora volta toda a sua atenção para o confronto desta quarta-feira, contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), em Medellín.