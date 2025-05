O Flamengo informou na manhã desta quinta-feira (8) que jogadores da equipe sofreram uma tentativa de assalto após desembarcarem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu por volta das 5h30, quando os atletas retornavam da Argentina, onde disputaram a partida válida pela Libertadores.

De acordo com comunicado oficial do clube, o veículo onde estava o goleiro Rossi foi atingido por quatro disparos na altura do bairro de Bonsucesso, na Linha Amarela. Apesar do ataque, ninguém ficou ferido e o roubo não chegou a ser consumado.

A polícia foi acionada e deverá investigar o caso. O clube não informou se haverá reforço na segurança dos atletas em deslocamentos futuros.

Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso.

O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia.

Ao Lance!, a Polícia Militar informou que o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas realizou buscas na região e conduziram as vítimas para 21ª Delegacia de Polícia Civil.

Rossi, goleiro do Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

⚫⚪ Central Córdoba 1x1 Flamengo 🔴⚫

O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. No Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Estero (ARG), Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro. Verón deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe brasileira se complica na competição, e precisará vencer os últimos dois jogos para ter chances de avançar de fase. Além disso, pode ter que contar com um bom saldo de gols ao término da última rodada.