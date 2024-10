Rogério Ceni, técnico do Bahia, durante partida contra o Flamengo no Estádio Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 07/10/2024

Rogério Ceni ampliou seu recorde negativo contra o Flamengo como técnico. Na vitória do Rubro-Negro sobre o Bahia, por 2 a 0, na Fonte Nova, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, o comandante do Tricolor Baiano tem 0% de aproveitamento contra o rival carioca.

Somando passagens por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia, Ceni chegou a 15 derrotas em 15 partidas duelando com o Flamengo. Nas partidas como treinador foram 30 gols sofridos, com seis marcados e duas eliminações na Copa do Brasil.

Curiosamente, seu principal título na carreira de treinador foi quando esteve no comando rubro-negro, onde conquistou o Brasileirão 2020, além da Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, ambos em 2021.

Retrospecto de Rogério Ceni contra o Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo (Brasileirão 2017)

Flamengo 2 x 0 Fortaleza (Brasileirão 2019)

Fortaleza 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2019)

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2019)

Flamengo 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão 2020)

São Paulo 0 x 4 Flamengo (Brasileirão 2021)

Flamengo 3 x 1 São Paulo (Brasileirão 2022)

São Paulo 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2022)

São Paulo 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil 2022)

Flamengo 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil 2022)

Flamengo 1 x 0 Bahia (Brasileirão 2023)

Flamengo 2 x 1 Bahia (Brasileirão 2024)

Bahia 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil de 2024)

Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil de 2024)

Bahia 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2024)

O Mais Querido volta a jogar pelo Brasileirão após a data Fifa. A equipe rubro-negra encara o clássico contra o Fluminense, no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.