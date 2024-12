Retrospectiva 2024: o ano mágico do técnico Filipe Luís no Flamengo

A temporada de 2024 ficará marcada na carreira de Filipe Luís como treinador. Apesar do pouco tempo no ofício, o rubro-negro mostrou o seu valor e já entrou para a história do Flamengo, agora como técnico. Assim, o Lance! relembra como foi o ano do ídolo, campeão na base e no profissional.

Após pendurar as chuteiras no final de 2023, Filipe Luís ingressou na carreira de treinador no início deste ano, no time sub-17 do Flamengo. Logo na primeira grande competição que disputou na nova empreitada, o técnico foi campeão. Após bater o Vasco em São Januário, o Rubro-Negro conquistou o troféu da Copa Rio da categoria. Na comemoração, muita festa dos jovens jogadores com o ídolo.

Relação entre Filipe Luís e Flamengo

A relação de Filipe com o Flamengo ultrapassa o futebol. O treinador, torcedor rubro-negro assumido, mergulhou nas raízes do clube. Diante dos inúmeros compromissos, antes de assumir o time sub-20, ainda sobrou tempo para prestigiar o FlaBasquete.

Filipe Luís assistindo partida do FlaBasquete (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ida para o sub-20 e o primeiro grande desafio: o Mundial de Clubes

Com a ida do técnico Mário Jorge para a Arábia Saudita, Filipe Luís assumiu o time sub-20 do Flamengo. De cara, ele teve que preparar a equipe, campeã da Libertadores, para a disputa do Mundial de Clubes, no Maracanã. Foram 11 jogos até a decisão.

Contra o Olympiacos, da Grécia, os Garotos do Ninho venceram por 2 a 1, e conquistaram o título inédito.

Chegou o momento: Filipe Luís técnico do time principal do Flamengo

Para fechar o ano com chave de ouro, Filipe recebeu a missão de assumir o time profissional. Com a demissão de Tite, após a eliminação na Libertadores, a diretoria optou por uma solução caseira, efetivando o técnico da base.

A mudança na postura do Flamengo com Filipe Luís ficou nítida em poucos jogos. As boas atuações foram coroadas com a conquista da Copa do Brasil, após bater o Atlético-MG na decisão.

Filipe Luís emocionado após a conquista da Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No total, o Flamengo, sob o comando do ídolo da torcida rubro-negra, teve nove vitórias, cinco empates e uma derrota em 2024.

Permanência para o próximo ano

Na posse como presidente do Flamengo pelos próximos três anos, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, garantiu que o treinador fica no cargo para 2025. Filipe, aliás, já teve reuniões com José Boto, diretor de futebol rubro-negro, para o planejamento para a temporada.

