Botafogo ou Flamengo? Romário aposta no melhor clube do Rio para 2025

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o Botafogo vem com grandes expectativas para 2025. Porém, terá concorrência e de um dos grande rivais, o Flamengo, que levou a Copa do Brasil deste ano. Com esse panorama, Romário opinou sobre essa questão após ser perguntado em sua chegada no evento "Prêmio Fui Clear", no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Neymar surpreende amigo ao recursar balada após poker: ‘Aposentei’

O ex-jogador não ficou em cima do muro e cravou que o Botafogo vai ser o time que irá se apresentar melhor no próximo ano. Porém, reforçou que não podem descartar o Flamengo, que, desde 2019, venceu diversos títulos. Além disso, o senador também lembrou de Fluminense e Vasco, que estão se reforçando para 2025.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu acredito que seja o Botafogo. Teve um ano espetacular, maravilhoso. Foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. É claro que a gente nunca pode esquecer do Flamengo, que vem a cada dia crescendo. O Fluminense vai se reforçar, e o próprio Vasco. Mas, eu, particularmente, acho que o Botafogo deve ser o time que vai se apresentar melhor - cravou Romário.

continua após a publicidade

Luiz Henrique em lance durante Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em 2025, Botafogo e Flamengo vão se encarar na Supercopa do Brasil, que será disputado no dia 2 de fevereiro, no estádio do Mangueirão, em Belém–PA. Os times, com o Fluminense, também estarão a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos.