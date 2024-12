Novo diretor de futebol do Flamengo se reúne com Filipe Luís na Europa

Filipe Luís teve o seu primeiro encontro com o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, nesta segunda-feira (23), em Portugal. O treinador e o dirigente estão de férias na Europa com suas famílias antes de voltar para o Brasil no final do ano.

Na legenda da foto publicada por Boto, ele escreveu "Trabalho em andamento", ao lado de Filipe Luís. O registro marcou a primeira conversa presencial entre duas das peças mais importantes do futebol do Flamengo em 2025. O treinador e o dirigente já mantém contato há semanas sobre o planejamento do clube na próxima temporada.

David Luiz

A primeira ação tomada pela dupla foi a não renovação de David Luiz no Flamengo para a próxima temporada. No Rubro-Negro desde setembro de 2021, o zagueiro disputou 132 jogos, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Neste período, ele marcou quatro gols e conquistou grandes títulos, como a Libertadores e Copa do Brasil de 2022.

Para substituir o defensor, Boto conseguiu a liberação do zagueiro João Victor com a CBF. O jovem estava convocado para a Seleção Sub-20, mas Filipe Luís conta com o jogador para a disputa do Campeonato Carioca.

Após encerrar a passagem na Croácia, Boto está em Portugal para passar o Natal com a família. O dirigente chegará ao Rio de Janeiro no sábado, dia 28.

