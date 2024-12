Goleiro do Flamengo cita as maiores referências da sua carreira

Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, está no time principal rubro-negro desde o início de 2022. Antes do Rubro-Negro, o goleiro teve passagem pela base do São Paulo, clube com histórico de formação na posição. Em entrevista ao Lance!, ele declarou suas duas maiores referências na carreira: Rogério Ceni e Ederson, ambos identificados com o Tricolor paulista.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Flamengo

— Quando eu comecei a gostar de futebol e ser goleiro, era o Rogério Ceni. Na época, era o goleiro em que eu me inspirava, jogava muito bem com os pés e tudo. Ele parou jogo quando fui para o São Paulo, até assisti uma despedida dele no CT de Cotia. Depois eu comecei a acompanhar o Ederson, e hoje é ele. É um goleiro em que eu me inspiro, me identifico, é o estilo de jogo que eu gosto. É um dos melhores do mundo hoje, acho que o Brasil está muito bem representado de goleiros com ele e o Alisson, mas é o Ederson que eu me inspiro, porque é o estilo de jogo que eu mais gosto e me espelho — detalhou Matheus Cunha.

Carreira

Matheus Cunha nasceu em Tupi Paulista, município de 15 mil habitantes, que fica a mais de 600 quilômetros da capital do estado. Aos 13 anos, o goleiro foi aprovado na base do São Paulo e mudou-se para Cotia para morar no alojamento do clube. Posteriormente, ele foi titular em todas as categorias e convocado para as seleções de base.

continua após a publicidade

No entanto, o jovem não chegou a um acordo para renovar o contrato com o São Paulo em 2020. Assim, Matheus Cunha deixou o Tricolor antes mesmo de estrear pelo time profissional. Cobiçado por Corinthians e Flamengo após saída, ele optou pelo clube carioca.

Rogério Ceni, ídolo de Matheus e técnico do Flamengo na época, teve papel importante na chegada do jogador ao elenco sub-20. Danilo Augusto, preparador físico do treinador, havia trabalhado com o goleiro na base do São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Matheus Cunha em treinamento pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real