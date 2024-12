BAP define situação financeira do Flamengo: ‘Preocupante, mas não é grave’

O Flamengo tem um novo presidente. Na noite desta quarta-feira (18), Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi empossado como novo mandatário do Rubro-Negro, em cerimônia que aconteceu no Salão Nobre da Gávea, na sede social do clube. Em coletiva de imprensa, o dirigente definiu que o português José Boto será o novo diretor técnico e Filipe Luís segue como treinador para 2025.

Boto, que assume a função de Marcos Braz, tem 58 anos e é um dos dirigentes portugueses mais influentes na Europa nos últimos anos. No Benfica, foi chefe de scouts entre 2010 e 2018 e chegou a trabalhar ao lado de Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo rubro-negro. Segundo BAP, o novo diretor técnico chega ao Brasil no dia 28 de dezembro e já começa a atuar nesta janela de transferências.

– Acho que conversei mais com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. Mas eu diria que é uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. Ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, trabalhou com scout. Então, o que mais me encanta nele é que ele sabe o que e como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa do ponto de vista operacional.

– Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. E tem uma coisa que eu julgo que é importante, e assim é. Eu acredito que eu separe razoavelmente a emoção da razão. Ele é um cara habituado a isso, acredita em processo, acredita em metodologia, acredita em planejamento e é essa linha que a gente vai sentir, vai seguir.

Situação financeira do Flamengo

– A situação de caixa do Flamengo, por uma série de fatores, ela foi afetada nesse final de ano. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso significa dizer que, do ponto de vista econômico, o Flamengo não tem condições de fazer novas aquisições? Não, não é verdade.

– É questão de endividamento. Você pode definir essa teoria de endividamento para ser 10, 20, 30, 40% do seu faturamento. É que nós temos outros desafios hoje em dia, nós temos que construir o nosso estádio. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse processo. Nós temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de quase 20 milhões de euros. Clube formador, o clube que quer ganhar tudo no Brasil, ele tem que vender mais do que ele compra.



– O Flamengo tem que vender mais e melhor do que ele fez até agora, para que ele possa ter um volume de euros multiplicado por um número que é alto, maior que fecha essa boca do jacaré aí que está maltratando a gente, que é esse descasamento. O fato de a gente ter contratado jogadores de uma era forte na segunda metade desse ano e não termos vendido ninguém, gerou um descompasso que a gente não tinha há oito semestres no Flamengo.



– Tinha quatro anos que a gente não tinha esse descompasso. Só que o que a gente teve há oito anos não teve variação cambial. É desconfortável. É mortal? Não, não é mortal. Nós vamos ter que fazer alguns arranjos e muitas vezes na vida você tem que dar um passo atrás para dar um passo à frente. A gente vai fazer esse ajuste quanto antes. É preocupante, mas não é grave.

Relembre como foi a votação à presidência do Flamengo

BAP concorreu com Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos. Dunshee, que tinha o apoio de Rodolfo Landim, recebeu 1.166 votos. Já Maurício teve 363.

Nomes importantes da história do Flamengo foram à Gávea votar, como Júnior, Petković, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz.

Pela primeira vez, a eleição no Flamengo foi realizada com urnas eletrônicas. Elas foram fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), e são as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. Com isso, o resultado da votação foi divulgado cerca de 40 minutos após o término do pleito.

