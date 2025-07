Após vencer o Fluminense no Clássico por 1 a 0 com gol de Pedro, Filipe Luís comandou o primeiro treino do Flamengo antes do jogo com o Bragantino, pela 16ª rodada do Brasileirão. O treinador do Rubro-Negro contou um reforço na atividade.

Victor Hugo em treino do Flamengo (Foto: Reprodução)

O meia Victor Hugo, que estava emprestado pelo time carioca ao Göztepe, da Turquia, retornou ao Flamengo nesta semana. Pelo time turco, Victor Hugo disputou 35 jogos e marcou três gols na temporada 2024-25.

Seu retorno acontece em um momento importante para Filipe Luís e o Flamengo. Com a venda de Gerson, a lesão de Pulgar e os problemas constantes de De La Cruz, o setor de volantes do time carioca tem apenas Allan, Jorginho e Evertton Araújo, que vem sendo utilizados pelo treinador.

Além disso, Victor Hugo pode atuar como um meia mais avançado, da forma que surgiu na base do Flamengo. O jogador de 21 anos foi o camisa 10 do Rubro-Negro durante boa parte da sua passagem pelo sub-20.

Trajetória de Victor Hugo pelo Flamengo

Victor Hugo surgiu no time principal do Flamengo em 2022 quando ainda tinha 18 anos. A rápida ascensão ao elenco estrelado do Rubro-Negro aconteceu graças ao seu desempenho no futebol de base, onde foi artilheiro no sub-17 e no sub-20.

Victor Hugo comemora gol marcado na Libertadores de 2023 pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Após se tornar peça do time principal, Victor Hugo disputou 37 jogos pelo Flamengo e participou diretamente de sete gols em seu primeiro ano como atleta profissional. No ano seguinte, foi ainda mais utilizado e disputou 46 jogos pelo Rubro-Negro. Seu último ano clube carioca foi o de 2024, quando atuou em 22 compromissos.

Com a chegada de nomes de peso ao elenco e com o desempenho um pouco abaixo do que já havia apresentado para a torcida, Victor Hugo perdeu espaço no time e foi emprestado para atuar no futebol turco. Antes de ser reintegrado ao Flamengo, o meia esteve perto de ser negociado com o Famalicão, mas a diretoria recuou no negócio diante da repercussão negativa.

Com contrato ativo, Victor Hugo poderá enfrentar o Bragantino na quarta-feira (23) pela 16ª rodada do Brasileirão. Filipe Luís vai decidir se o atleta volta ou não a reforçar o Flamengo. Até o momento, Victor Hugo acumula 105 jogos, seis gols, seis assistências e três títulos conquistados pelo clube carioca.