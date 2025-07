Correspondente na Espanha destrincha características de Saúl e faz ressalva

O mais novo alvo do Flamengo no mercado de transferências é o meia Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. O jogador de 30 anos tem negociação encaminhada com o Rubro-Negro e deve chegar ao Rio ainda nesta semana. O Lance! conversou com o jornalista Gustavo Hofman, correspondente da ESPN na Espanha, que destacou as qualidades do atleta, mas ressaltou a baixa produtividade nos últimos anos.

- O Saúl atingiu um nível muito alto no Atlético de Madrid há algumas temporadas, mais especificamente antes do empréstimo ao Chelsea. Na Inglaterra ele não conseguiu se adaptar e praticamente não foi aproveitado. Retornou ao Atleti, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Com isso, aos poucos, perdeu naturalmente espaço no elenco colchonero - disse Hofman.

- Na última temporada, com o Sevilla, não foi bem junto com todo time. É um atleta com muita capacidade técnica, bastante intensidade, adaptabilidade a mais de uma posição, mas que há algum tempo não consegue jogar no mais alto nível. Na prática, já não estava na rotação principal do Simeone. De qualquer modo, é um jogador que ainda tem destaque na mídia, por isso sua transferência está repercutindo bastante na Espanha - completou.

Negociação entre Saúl e Flamengo

Um dos grandes nomes do Atleti na era de Diego Simeone, Saúl tinha transferência encaminhada para o Trabzonspor (TUR), mas o acordo foi cancelado nesta segunda-feira (21). Em publicação nas redes sociais, o próprio atleta afirmou que razões pessoais o levaram a mudar de ideia e cancelar a ida para a Turquia.

O vínculo de Saúl com o Atlético tem duração até o final do primeiro semestre de 2026. Porém, os últimos anos foram de experimentos em outros lugares: em 2021/22, o meia esteve emprestado ao Chelsea, e na última temporada, vestiu a camisa do Sevilla, retornando à capital espanhola após o fim dos dois contratos temporários.

Após a desistência de Saúl pelo futebol turco, o Flamengo se tornou o caminho mais provável para o jogador. Caso a contratação se concretize, o meia reencontrará dois ex-companheiros: o técnico Filipe Luís, multicampeão junto ao meio-campista no Atlético de Madrid, e Jorginho, com quem jogou no Chelsea.