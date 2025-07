O Flamengo está perto de anunciar a contratação do espanhol Saúl Ñíguez, jogador do Atlético de Madrid. Afinal, o diretor de futebol José Boto tem um acordo verbal pela contratação do meio-campista de 30 anos, que atuou ao lado de Filipe Luís, no próprio time espanhol, e de Jorginho, no Chelsea. Diante deste cenário, o Lance! explica para você como o jogador pode atuar no Rubro-Negro, caso a contratação seja oficializada.

Saúl se tornou um dos pilares da equipe de Diego Simeone, justamente por conta de sua qualidade de jogo. No futebol espanhol, ficou conhecido por sua versatilidade (faz quase todas as funções no meio), podendo atuar, inclusive, no ataque.

Dupla com Jorginho

No atual estilo de jogo do Flamengo, o canhoto Saúl poderia ser utilizado pelo técnico Filipe Luís como uma espécie de segundo volante. Ou seja, atuaria ao lado de Jorginho, podendo ficar mais solto para ir ao ataque. Uma hipotética formação de meio-campo contaria com a dupla ao lado de Arrascaeta. Assim, o ataque contaria com um trio, podendo ser formado, por exemplo, por Plata, Luiz Araújo e Pedro.

O seu auge com a camisa do Atlético de Madrid foi jogando pela meia direita, com Koke e Gabi centralizados.

Opção para a beirada

Saúl pode preencher uma lacuna deixada por Gerson, negociado com o Zenit, da Rússia. Afinal, por diversas vezes o Coringa desempenhou essa função na ausência de um jogador de ofício. Assim, o espanhol também pode "quebrar o galho" no time de Filipe Luís, seja pela esquerda ou direita.

Saúl pode reforçar o Flamengo nesta janela de transferências (Foto: Federico Gambarini / dpa / AFP)

Saúl também pode jogar na defesa

Além de atuar no meio e no ataque, Saúl também pode contribuir na defesa. Segundo o jornalista Lucas Borges, repórter de futebol internacional do Lance!, que o classificou como "o jogador que todo treinador ama", o espanhol já atuou com a camisa do Atlético de Madrid como lateral e até terceiro zagueiro.

Idolatria no Atlético de Madrid

Alvo do Flamengo, Saúl é um dos grandes nomes do Atlético de Madrid na "Era Simeone". No clube há quase duas décadas, ele se tornou um dos pilares da equipe, e fez parte das conquistas de uma Europa League e duas La Liga. No total, ele acumula 427 jogos com a camisa do time espanhol.

⚽ 427 jogos

⌛ 28.786 minutos em campo

🥅 48 gols

📤 26 assistências

🟨 87 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

