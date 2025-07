Saúl Ñíguez já tem data para chegar ao Rio de Janeiro e fechar com o Flamengo. O meio-campista é esperado na próxima quarta-feira (23) para realização de exames médicos e assinar contrato de três anos e meio com o Rubro-Negro.

A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. Ídolo colchonero, o espanhol de 30 anos foi emprestado ao Sevilla na última temporada e será reforço do Flamengo para a sequência da temporada, conforme confirmou a apuração do Lance!.

Um dos grandes nomes do Atleti na era de Diego Simeone, Saúl tinha transferência encaminhada para o Trabzonspor (TUR), mas o acordo foi cancelado nesta segunda-feira (21). Em publicação nas redes sociais, o próprio atleta afirmou que razões pessoais o levaram a mudar de ideia e cancelar a ida para a Turquia.

O vínculo de Saúl com o Atlético tem duração até o final do primeiro semestre de 2026. Porém, os últimos anos foram de experimentos em outros lugares: em 2021/22, o meia esteve emprestado ao Chelsea, e na última temporada, vestiu a camisa do Sevilla, retornando à capital espanhola após o fim dos dois contratos temporários. Apesar disso, ele deixrá o clube colchonero sem custos.

Saúl Ñíguez é cria da base do Atleti, e está no clube há quase duas décadas. Sob o comando de Simeone, foi introduzido ao time principal em 2013, e passou a ser peça importante nos anos seguintes, conquistando um título de Europa League e dois troféus de La Liga.

No Flamengo, o espanhol reencontrará dois ex-companheiros: o técnico Filipe Luís, multicampeão junto ao meio-campista no Atlético de Madrid e que teve participação direta na contratação, e Jorginho, com quem jogou no Chelsea.

