Ex-Flamengo manda recado para Filipe Luís: ‘Deveria pedir desculpa’

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Depois de muitas polêmicas com Filipe Luís, no Flamengo, Pedro entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Ainda assim, os debates sobre a relação entre os dois seguem em alta nas mesas redondas, e Zinho, ex-Rubro-Negro, mandou um recado para o técnico.

A polêmica entre Pedro e Filipe Luís no Flamengo pode ter chegado ao fim, e com final feliz para o Rubro-Negro. O gol da vitória em cima do Fluminense pode marcar um recomeço do atacante no clube onde foi multi-campeão.

No programa 'Linha de Passe', da ESPN, Zinho, ex-jogador do Flamengo, mandou um recado para Filipe Luís e deu sua opinião sobre a polêmica com Pedro.

- O Filipe Luís deveria pedir desculpa. Subi o tom. Passei um pouco do ponto. Porque o Pedro, não falando que ele é santinho, ficou mimadinho e tem que tomar uma dura mesmo. Agora, falar que está com a diretoria, não. Tem que conversar com o cara (Pedro) - Declarou Zinho sobre Filipe Luís, do Flamengo.

Filipe Luís, do Flamengo, diz que caso Pedro está encerrado

Antes de falar sobre a pressão de treinar um time como o Flamengo, Filipe Luís respondeu uma pergunta sobre o "caso Pedro". Segundo o treinador, o assunto já está encerrado. Além disso, fez elogios ao atleta, responsável pela vitória.

- Sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva e vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado. Não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. Eu tenho o lema que vivo e penso isso diariamente: "Não existe ninguém mais importante com a equipe". Nem o Pedro e nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou, é mais importante com o Flamengo - iniciou Filipe.

- Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro, e hoje eu gostei não só do gol, gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros. Esse brilho que ele tem, ele recuperou, e nós precisamos muito dele, estou muito feliz, muito feliz mesmo - completou o treinador.