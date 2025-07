Matheus Cunha irá trocar o Flamengo pelo Cruzeiro. O goleiro, cujo vínculo com o Rubro-Negro se encerra em dezembro deste ano, assinou pré-contrato com a equipe mineira e será jogador do Cabuloso a partir de 2026.

Existe, ainda, a possibilidade de liberação imediata sem custos para a Raposa, mas esta só aconteceria caso o Mais Querido encontrasse um substituto ainda nesta janela de transferências. A contratação de um goleiro, contudo, não é prioridade da diretoria do Fla, e a tendência é que Matheus Cunha siga no clube carioca até o fim do ano.

Por sua vez, o Cruzeiro está satisfeito em contar com o goleiro apenas para 2026. Principal reserva de Cássio, Léo Aragão teve início ruim com Leonardo Jardim, mas demonstrou melhora nas poucas chances que recebeu.

Bastidores da saída de Matheus Cunha do Flamengo

Promessa das categorias de base do São Paulo, Matheus Cunha foi contratado pelo Flamengo ainda no sub‑20, em 2021, e chegou a atuar como titular sob o comando de Jorge Sampaoli. Em agosto de 2023, o Rubro‑Negro recusou oferta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que propôs valores entre oito e dez milhões de euros (cerca de R$ 42,8 milhões e R$ 53,6 milhões na cotação da época, respectivamente) pela transferência.

Atualmente, o jogador de 24 anos ocupa a reserva de Agustín Rossi e foi utilizado pelo técnico Filipe Luís em apenas cinco partidas até aqui na temporada. Na última sexta‑feira (18), ele participou do amistoso do time sub‑20 contra o Bayer Leverkusen, no Ninho do Urubu. Além de Rossi e Cunha, o clube conta com as promessas da base Dyogo Alves, de 21 anos, e Léo Nannetti, de 17 anos, como opções para o gol.

Com contrato até o fim do ano, Matheus Cunha não estava entre as prioridades de renovação do Flamengo. Conforme apurou o Lance!, o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, chegou a marcar reunião no início do ano com o estafe do atleta para discutir a extensão do vínculo, mas cancelou as conversas e nunca mais o procurou.

Em maio, o Fla paralisou outras negociações, como a renovação de Giorgian de Arrascaeta, e informou que daria prioridade para estender o vínculo de Guillermo Varela, que se encerra no fim de 2026. Nenhuma das questões foi resolvida até o momento. A situação do lateral, no entanto, era a mesma de Cunha, o que demonstrou o desinteresse do Rubro-Negro em manter o goleiro.

