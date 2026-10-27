Pulgar revela bastidores de pênalti decisivo de Carrascal em vitória do Flamengo
Volante contou que colombiano pediu para bater a penalidade contra o Atlético-MG
Erick Pulgar revelou os bastidores da cobrança de pênalti de Jorge Carrascal na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Maracanã. O gol do triunfo, marcado nos acréscimos do segundo tempo, aconteceu no jogo seguinte à eliminação rubro-negra na Libertadores, quando Lucas Paquetá, Bruno Henrique e Jorginho desperdiçaram cobranças na disputa por pênaltis.
Na zona mista do Maracanã, o volante chileno contou que Carrascal demonstrou confiança para assumir a responsabilidade e bater a penalidade. Antes de autorizar a cobrança, Pulgar procurou Bruno Henrique para saber se o atacante gostaria de bater.
— Bom, como ele disse, somos muito amigos fora de campo e dentro de campo também. Na hora do pênalti, peguei a bola para proteger a marca do pênalti, e ele me disse: "Estou confiante, quero bater". Aí eu falei: "Espera, vou conversar com o Bruno para ver o que ele acha". Perguntei ao Bruno, e ele disse que não ia bater. Então, ele bateu e conseguiu fazer o gol — contou Pulgar.
A decisão de Carrascal teve um peso especial pelo contexto recente do Flamengo. Dias antes, o time havia sido eliminado da Libertadores após desperdiçar três cobranças na disputa por pênaltis. Mesmo diante desse cenário, o colombiano se apresentou para bater e converteu a penalidade que garantiu a vitória sobre o Atlético-MG.
Pulgar também fez questão de elogiar o companheiro e destacar a importância dele para o grupo rubro-negro.
— Isso me deixa feliz, muito feliz, porque ele é um grande jogador, se dedica muito e também é muito importante para o grupo. Então, vamos seguir em frente — completou o volante.
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