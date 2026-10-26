O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. Para a partida no Maracanã, que marca o reencontro com o torcedor rubro-negro após a eliminação na Libertadores, o treinador português definiu a equipe com Arrascaeta no time titular e Paquetá no banco. Varela também é novidade.

Para o Flamengo, só a vitória interessa. Afinal, com o triunfo do Palmeiras no final de semana, o time carioca foi para a segunda posição. Dois pontos separam as equipes.

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Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro e Plata.

Flamengo x Atlético-MG (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Desfalques para a partida no Maracanã

O zagueiro Danilo, que se recupera de fraturas, e o volante Evertton Araújo, que realiza trabalhos de transição para o campo, já eram desfalques confirmados.

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Saúl voltou a sentir dores na região posterior da perna esquerda após receber uma pancada no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes. Já Valencia está fora da partida devido a um quadro de conjuntivite.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG

🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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