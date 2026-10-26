Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Arrascaeta, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG

Rubro-Negro vai em busca da vitória para reassumir a liderança do Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 19:01
Favorite o Lance! no Google

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. Para a partida no Maracanã, que marca o reencontro com o torcedor rubro-negro após a eliminação na Libertadores, o treinador português definiu a equipe com Arrascaeta no time titular e Paquetá no banco. Varela também é novidade.

Para o Flamengo, só a vitória interessa. Afinal, com o triunfo do Palmeiras no final de semana, o time carioca foi para a segunda posição. Dois pontos separam as equipes.

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro e Plata.

Flamengo x Atlético-MG, Brasileirão 2026, arco rosa entre escudos das equipes no gramado.
Flamengo x Atlético-MG (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Desfalques para a partida no Maracanã

O zagueiro Danilo, que se recupera de fraturas, e o volante Evertton Araújo, que realiza trabalhos de transição para o campo, já eram desfalques confirmados.

continua após a publicidade

Saúl voltou a sentir dores na região posterior da perna esquerda após receber uma pancada no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes. Já Valencia está fora da partida devido a um quadro de conjuntivite.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

continua após a publicidade

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Veja gol em Flamengo x Atlético-MG: Bernard abre o placar

Há 1 minuto
Partida entre Flamengo e Atlético Mineiro no círculo central, árbitro de amarelo e torcida ao fundo, Brasileirão 2026.

Flamengo

AO VIVO: Siga Flamengo x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Há 1 hora
Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Flamengo

Flamengo tem quatro desfalques para enfrentar o Atlético-MG no Brasileirão

Há 2 horas
Estádio Nilton Santos em jogo entre Vasco e Fluminense

Futebol Nacional

Vasco x Flamengo: divisão de ingressos no Nilton Santos muda para 50/50

Há 6 horas
Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Há 6 horas
Estudiantes eliminou o Flamengo nos pênaltis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Mauro Cezar questiona desempenho do Flamengo: 'Ganhar o que?'

Há 7 horas
Mais LANCE!
Jornalista contesta jogador irregular em semis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Jornalista dispara sobre Flamengo na final da Libertadores: 'Deve ser'

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Troféu da Bola de Ouro

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

IA crava resultado de Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão

Plata comemora o belo gol marcado no confronto entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão

Opinião: Flamengo e Atlético-MG, uma rivalidade com pesos diferentes

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Leo Pereira desolado depois do adeus do Flamengo na Libertadores

Flamengo tenta reverter eliminação na Libertadores: veja casos em que a Conmebol mudou resultados

Paquetá e Bernard

De volta às origens, Paquetá e Bernard vivem momentos distintos antes de Flamengo x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira; veja nomes

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'

Bap, presidente do Flamengo

Flamengo se pronuncia sobre possível reversão de eliminação na Libertadores