Com Arrascaeta, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG
Rubro-Negro vai em busca da vitória para reassumir a liderança do Brasileirão
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. Para a partida no Maracanã, que marca o reencontro com o torcedor rubro-negro após a eliminação na Libertadores, o treinador português definiu a equipe com Arrascaeta no time titular e Paquetá no banco. Varela também é novidade.
Para o Flamengo, só a vitória interessa. Afinal, com o triunfo do Palmeiras no final de semana, o time carioca foi para a segunda posição. Dois pontos separam as equipes.
Escalação do Flamengo
O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro e Plata.
Desfalques para a partida no Maracanã
O zagueiro Danilo, que se recupera de fraturas, e o volante Evertton Araújo, que realiza trabalhos de transição para o campo, já eram desfalques confirmados.
Saúl voltou a sentir dores na região posterior da perna esquerda após receber uma pancada no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes. Já Valencia está fora da partida devido a um quadro de conjuntivite.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
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