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Ressaca pós-eliminação não abala Flamengo, que tem em Carrascal o herói sob regência da torcida

Rubro-Negro reage após queda na Libertadores, vence no Maracanã e retoma a liderança

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 05:00
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A eliminação para o Estudiantes, na última quinta-feira, poderia deixar marcas profundas no Flamengo. A pressão da torcida, a cobrança por uma resposta imediata e a liderança do Brasileirão nas mãos do Palmeiras formavam um cenário de apreensão para o duelo contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26), no Maracanã. Mas o Rubro-Negro venceu por 3 a 2, retomou a ponta da tabela e encontrou em Carrascal um herói improvável para uma noite de tensão, chuva e redenção.

Cobrança antes da partida

O ambiente, antes de a bola rolar, já indicava que não seria uma partida comum. Os torcedores cobraram disposição e raça, enquanto Leonardo Jardim ouviu vaias quando seu nome apareceu no telão durante a escalação. Com o Palmeiras tendo vencido no fim de semana, o Flamengo precisava dos três pontos para reassumir a liderança. E o gol sofrido logo no início aumentou a pressão sobre uma equipe que ainda tentava digerir a frustração continental.

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A resposta veio na intensidade, mas nem tudo funcionou. O time ocupou o campo ofensivo, criou oportunidades e buscou a virada, embora ainda faltasse capricho nas ações decisivas. Pedro, novamente abaixo do esperado, teve dificuldades para participar do jogo e não conseguiu afastar a impressão de que atravessa um momento complicado.

Foi aí que outros personagens apareceram. Gonzalo Plata, autor do gol do título rubro-negro na final de 2024 contra o próprio Atlético-MG, voltou a castigar o adversário e empatou aos 34 minutos do primeiro tempo. Sete minutos depois, Arrascaeta assumiu o protagonismo: em uma bela jogada individual, marcou o gol da virada. Em recuperação de uma lesão no punho esquerdo, o uruguaio mostrou personalidade em um momento no qual o Flamengo precisava de referências técnicas e emocionais.

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Carrascal vence o fantasma dos pênaltis

O segundo tempo, porém, mostrou que a vitória não viria sem novos sustos. Uma falha de marcação envolvendo Plata e Varela permitiu que Renan Lodi empatasse para o Atlético-MG. O Flamengo voltou a ficar diante da possibilidade de tropeçar justamente quando precisava dar uma resposta ao torcedor e à disputa pelo título.

A decisão ficou para os acréscimos. Léo Pereira sofreu pênalti, e Carrascal chamou para si a responsabilidade. O contexto tornava a cobrança ainda mais pesada: dias antes, o Flamengo havia sido eliminado da Libertadores após desperdiçar penalidades com Bruno Henrique, Paquetá e Jorginho.

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Dessa vez, o colombiano não hesitou. Pediu a bola, foi para a cobrança e converteu. O gol não valeu apenas a vitória por 3 a 2. Representou uma resposta simbólica a uma ferida ainda aberta e mostrou um jogador disposto a assumir a responsabilidade quando o cenário exigia personalidade.

Jogador com uniforme listrado vermelho e preto, número 14, chutando uma bola rosa em campo, torcida ao fundo.
Carrascal na cobrança de pênalti (Foto: Divulgação/Flamengo)

Torcida cobrou, mas também empurrou

A participação da torcida ajuda a explicar o significado do resultado. A cobrança antes do jogo era compreensível diante da eliminação, mas o apoio durante os 90 minutos foi importante para sustentar o time em uma noite de segunda-feira, às 20h, sob chuva no Rio de Janeiro. O público expressivo no Maracanã reforçou o peso do compromisso.

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O Flamengo não fez uma partida perfeita. A dificuldade de Pedro, os espaços concedidos e a falha no segundo gol atleticano continuam sendo pontos de atenção. Uma vitória dramática não apaga esses problemas, assim como a eliminação na Libertadores não elimina a capacidade de reação da equipe.

Mas o resultado tem valor que vai além dos três pontos. O Flamengo suportou a pressão, reagiu duas vezes e voltou à liderança do Brasileirão. Sob a cobrança e, depois, a regência da torcida, encontrou em Carrascal o personagem de uma noite em que a ressaca da Libertadores poderia ter pesado ainda mais.

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