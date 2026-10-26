Jardim vê vitória à campeão do Flamengo e classifica ida à final da Libertadores como 'possível'

Uma vitória à campeão. Foi assim que o técnico Leonardo Jardim definiu o triunfo por 3 a 2 do Flamengo contra o Atlético-MG na noite desta segunda-feira (26), que colocou o time carioca de volta na liderança do Brasileirão. Após a partida, o treinador enalteceu a atuação da sua equipe e avaliou a possibilidade de estar em uma possível final de Libertadores contra o Palmeiras.

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— O resultado foi sofrido pelo gol no fim, mas não no jogo. Criamos muito e o adversário teve eficácia quase perto de 100%. Foi um jogo à campeão. A torcida esteve apoiando até o fim. Tivemos um primeiro tempo muito bom. Justificamos o resultado. O resultado foi mínimo, mas o mérito foi grande — disse o treinador do Flamengo.

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Disputa pela vaga à final da Libertadores

O técnico do Flamengo também comentou a possibilidade de sua equipe estar na final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo mês, por conta da irregularidade na inscrição de Marcos Rojo. Na visão do clube, a participação do defensor do Estudiantes no jogo de volta da semifinal torna possível a classificação. Apesar de não se estender muito no tópico, o treinador disse que a chance existe.

— Acredito que é possível, mas esse assunto é do departamento jurídico — resumiu Jardim, técnico do Flamengo.

Flamengo foi derrotado nos pênaltis pelo Estudiantes na semifinal da Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Pedro, novamente, abaixo

Assim como nos jogos anteriores, Pedro também teve um desempenho abaixo e não balançou a rede nesta segunda (26), tendo grandes oportunidades durante o confronto. Jardim, ao ser questionado sobre a fase do atacante, elogiou o atleta.

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— Ele tem tido uma atitude exemplar em termos de trabalho e dedicação, recuperou bolas e teve duelos importantes — analisou.

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Clássico com o Vasco na quinta-feira (29)

Questionado sobre o próximo compromisso do Rubro-Negro, Jardim avaliou o fato de o jogo ser realizado no Estádio Nilton Santos.

— A decisão não está no lado do Flamengo. O adversário acha que pode ser mais forte naquele estádio. Agora é recuperar o time de forma a fazer um bom jogo e tentar os três pontos para continuar na liderança. É um clássico, um jogo muito emotivo, e vamos preparar da melhor forma para sermos competentes — avaliou Jardim.

Avaliação do trabalho

Com poucos compromissos restando na temporada e disputando apenas uma competição, o português comentou os feitos do Flamengo até o momento.

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— Há duas formas de avaliar: um é título e o outro é percentual de sucesso. E estamos num bom nível. Perdemos a Copa do Brasil e a Libertadores nos pênaltis, que é sempre uma situação difícil. Aqui no Brasil perdi uma semifinal da Copa do Brasil também nos pênaltis. É sempre difícil. Se classificássemos, seria a melhor campanha de todos os tempos — disse o comandante Rubro-Negro.

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Estilo de jogo do Flamengo

Ao falar do estilo da sua equipe, o comandante disse que o time é mais capaz de trabalhar com passes do que com dribles e que, em certos momentos, jogadores mais agudos fazem falta.

— Essa equipe é de muito passe. No último terço, se tivesse um jogador mais agressivo no 1x1… todos os jogadores procuram fazer o melhor. O Lino procura, o Carrascal. É importante ter esses jogadores que provocam o erro do adversário. Temos menos esses jogadores, porque são mais de passes. Hoje mexi pensando nisso — afirmou Jardim.

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Flamengo venceu o Atlético-MG nos acréscimos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

*Matéria em atualização.

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