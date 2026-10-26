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Vasco x Flamengo: divisão de ingressos no Nilton Santos muda para 50/50

Torcida rubro-negra compra ingressos a partir das 15h desta segunda (27)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 14:07
Atualizado há 1 minutos
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Estádio Nilton Santos em jogo entre Vasco e Fluminense
Estádio Nilton Santos em jogo entre Vasco e Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A divisão de ingressos para o clássico entre Vasco e Flamengo, marcado para esta quinta-feira (29), às 20h, no Estádio Nilton Santos, foi alterada de 90/10 para 50/50. A mudança ocorreu após reunião entre os clubes e a FERJ, na manhã desta segunda (26).

Segundo a instituição Cruz-Maltina, "o Vasco optou por rever essa decisão em favor de uma solução construída pelo diálogo e pelo respeito às instituições que organizam o futebol brasileiro". E reforça que: "A decisão reflete uma convicção da atual gestão: defender os interesses do Vasco não significa deixar de reconhecer a importância do diálogo, do equilíbrio institucional e da responsabilidade coletiva com o futebol."

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➡️ Vasco vive dilema para clássico contra o Flamengo

Como fica a venda dos ingressos para Vasco x Flamengo?🎟️

Os ingressos destinados à torcida vascaína já estavam sendo comercializados desde o sábado (24). Em razão da nova distribuição, o clube realizará os ajustes necessários e divulgará, em breve, as novas informações sobre os ingressos. O clube informa ainda que "os torcedores que já adquiriram ingressos para setores que serão readequados receberão as devidas orientações. Aqueles que tenham pago valores superiores aos previstos na nova tabela receberão o reembolso da diferença."

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O Vasco tinha um acordo com o Flamengo para mandar clássicos do Brasileirão no Maracanã, assim como mantém com o Fluminense. A direção vascaína, no entanto, entende que o acordo foi descumprido pelo rival nas negativas que recebeu da dupla Fla-Flu para mandar as partidas contra o Vitória na Copa do Brasil e contra o Boca Juniors na Sul-Americana.

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Assim, o Vasco, mandante da partida, optou pelo estádio do Botafogo como palco do clássico, já que não obteve autorização policial para realizar o clássico em São Januário..

O primeiro Clássico dos Milhões no Estádio Nilton Santos foi no dia 24 de outubro de 2010, quando o local ainda tinha a alcunha de Engenhão. Cesinha, para o Vasco, e Renato Abreu, para o Flamengo, marcaram no empate em 1 a 1.
O primeiro Clássico dos Milhões no Estádio Nilton Santos foi no dia 24 de outubro de 2010. Cesinha, para o Vasco, e Renato Abreu, para o Flamengo, marcaram no empate em 1 a 1 (Foto: Ricardo Ramos/Lancepress!)
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