O Flamengo não tem tempo para respirar. Depois de vencer o Atlético-MG, o Rubro-Negro volta a campo já nesta quinta-feira (29), contra o Vasco, pela 33ª rodada do Brasileirão. Líder com 70 pontos, apenas um a mais que o Palmeiras, o time de Leonardo Jardim entra em uma semana na qual qualquer tropeço pode custar caro na disputa pelo título. Por isso, o Clássico dos Milhões precisa ser encarado como uma final de Copa do Mundo.

Disputa acirrada na classificação

A importância do confronto começa pela tabela. Restam seis rodadas para o fim do Brasileirão, e o Flamengo sabe que não pode desperdiçar pontos antes de enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, no confronto direto que pode definir a disputa. Até lá, o Rubro-Negro terá pela frente Vasco, Grêmio e Athletico. A sequência, no Rio, exige regularidade e torna o clássico desta quinta um compromisso fundamental para manter a vantagem na liderança.

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O Palmeiras também tem um clássico pela frente, com o Santos. Com a diferença mínima entre os rivais, qualquer resultado ganha peso na corrida pelo título. O Flamengo precisa fazer a sua parte e chegar ao confronto direto em condições de depender do próprio desempenho para buscar a taça.

Jogadores do Flamengo contra o Atlético-MG (Foto: Divulgação/Flamengo)

Clássico vai além das quatro linhas

O duelo com o Vasco, porém, não envolve apenas a rivalidade histórica entre os clubes. A relação entre as diretorias de Pedrinho e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atravessa um período de tensão por causa das disputas envolvendo o Maracanã. O presidente vascaíno chegou a chamar o dirigente rubro-negro de mau-caráter publicamente, em meio às divergências sobre a utilização do estádio.

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O episódio ganhou novos contornos com a discussão sobre o local de jogos do Vasco. Mesmo após conseguir na Justiça autorização para mandar no Maracanã a partida contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana, o clube decidiu não mandar o clássico no estádio. O imbróglio aumentou o desconforto entre as instituições e adicionou um componente político ao jogo desta quinta-feira.

O Flamengo será visitante e terá de lidar também com as particularidades do palco escolhido para a partida, incluindo o gramado sintético do Estádio Nilton Santos. É um cenário diferente daquele ao qual a equipe está acostumada no Maracanã, ainda que o elenco tenha experiência suficiente para se adaptar.

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Leonardo Jardim, por sua vez, evitou entrar na discussão sobre a escolha do estádio e concentrou o discurso na preparação rubro-negra.

— A decisão não está do lado do Flamengo, mas do adversário, e eu não posso comentar — afirmou o treinador, antes de destacar a necessidade de recuperação e de buscar mais três pontos para permanecer na liderança.

Flamengo não pode deixar pontos pelo caminho

O retrospecto recente contra o Vasco oferece um argumento favorável ao Rubro-Negro, embora o empate por 2 a 2 no primeiro turno sirva de alerta. Clássicos têm particularidades próprias, e o momento da temporada aumenta a pressão sobre quem disputa o título.

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Depois do confronto desta quinta-feira, o Flamengo ainda receberá Grêmio e Athletico no Maracanã antes de visitar o Palmeiras. Na sequência, enfrentará o Coritiba fora de casa e a Chapecoense em seus domínios. A margem para erros é cada vez menor.

A obrigação de conquistar o Brasileirão ganhou ainda mais peso depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. Para uma equipe que chegou à reta final da temporada disputando títulos, o campeonato nacional representa a principal oportunidade de encerrar o ano com uma conquista de grande porte.

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Por isso, o clássico com o Vasco não pode ser tratado como apenas mais um jogo. O Flamengo precisa vencer para sustentar a liderança, preservar a vantagem mínima e chegar fortalecido ao confronto direto com o Palmeiras.

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