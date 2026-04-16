Lance legal? Simon analisa gol polêmico do Flamengo na Libertadores

O primeiro tempo da partida entre Flamengo x Independiente Medellín, desta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 44 minutos, o Rubro-Negro marcou pela segunda vez no confronto, mas a equipe colombiana reclamou de uma falta no início da jogada.

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Durante a transmissão da partida, pela ESPN, o especialista de arbitragem Carlos Eugênio Simon discordou da marcação da arbitragem. Para o comentarista, o gol do Flamengo deveria ter sido anulado.

— O Paquetá deixa a mão, acaba pegando no pescoço, isso caracteriza a infração. A mão do Paquetá não tem nada a fazer ali a não ser empurrar o adversário. O juiz está confirmando o gol, mas para mim, teve essa mão no pescoço que os árbitros estão marcando — disse Simon.

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A polêmica aconteceu devido a um toque de Lucas Paquetá no rosto de Perlaza. O contato aconteceu no início da jogada que resultou no gol do Flamengo. Vale destacar, que o árbitro Andrés Matonte, do Uruguai, chegou a rever o lance na cabine do VAR, e mesmo assim, optou por manter a marcação em campo.

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