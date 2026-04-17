Samuel Lino credita melhora no Flamengo a Jardim e compara estilo de Filipe Luís: 'Me identifico'

Samuel Lino mais uma vez foi destaque do Flamengo na goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín na quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Muito ativo no ataque, o ponta-esquerda participou de dois dos quatro gols rubro-negros.

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Em entrevista após a partida, o camisa 16 relacionou a boa fase à chegada de Leonardo Jardim no clube. Segundo o jogador, o estilo de jogo do português o deixa mais confortável em comparação ao trabalho do antecessor, Filipe Luís.

— Eu estava até comentando com o Paquetá no banco. Com o Filipe Luís, eu jogava um pouco mais aberto, um contra um. Eu acabava não por ser prejudicado, porque eu tenho um pouco dessa característica, mas muitos dos clubes aqui no Brasil trabalham com marcação individual, e às vezes vem uma dobra e é difícil de passar por um, dois, três jogadores que vêm — iniciou Lino.

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— Com o Leonardo Jardim, não. A diferença dele é a mobilidade de você jogar por dentro, jogar de costas, pedir a bola nas costas, às vezes abrir. Ele dá essa liberdade, e com esse estilo de jogo eu me identifico mais, porque eu gosto também de pedir muita bola por dentro, nas costas, por dentro, e não de estar aberto. São estilos de jogos diferentes. Eu me senti muito bem em um período com o Filipe, e agora com o Leonardo Jardim, estou me sentindo bem nessa sequência. Espero continuar ajudando e tendo muito mais confiança nesse sistema — completou.

O Flamengo de Samuel Lino volta a campo no próximo domingo (19) para enfrentar o Bahia no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

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Samuel Lino em ação pelo Flamengo diante do Independiente Medellín (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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