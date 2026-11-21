A CBF optou por não levar a taça oficial do Brasileirão para a partida entre Palmeiras e Flamengo, em São Paulo. Isso, porém, não foi um problema para o clube. O Rubro-Negro, que empatou com a equipe paulista em 1 a 1 e conquistou o decacampeonato, levou o troféu de 2025 ao gramado do estádio palmeirense e celebrou a conquista diante do rival.

Assim que o jogo terminou, jogadores e membros da comissão técnica foram comemorar o título com a torcida, já com a taça em mãos.

Bruno Henrique com a taça do Flamengo (Foto: VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

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Como foi o jogo entre Palmeiras e Flamengo

Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.

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No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.

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