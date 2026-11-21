O Flamengo é decacampeão brasileiro de 2026. Ao empatar com o Palmeiras, em São Paulo, o Rubro-Negro confirma o título em um confronto direto com seu principal concorrente nos últimos anos e encerra a temporada com uma conquista de enorme peso. Em um ano marcado por eliminações dolorosas e questionamentos sobre o trabalho de Leonardo Jardim, o time mostra a força do elenco e reafirma seu protagonismo no futebol nacional.

Samuel Lino comemora gol de empate do Flamengo contra o Palmeiras (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O título não apaga as frustrações de 2026. A queda na quinta fase da Copa do Brasil, diante do Vitória, e a eliminação nas semifinais da Libertadores, contra o Estudiantes, deixaram marcas na temporada. A torcida demonstrou insatisfação, especialmente com Jardim, contratado para substituir Filipe Luís nos primeiros meses do ano.

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Mas os tropeços não podem diminuir o tamanho da conquista brasileira. O Brasileirão é uma competição de 38 rodadas, que exige regularidade, consistência e capacidade de atravessar diferentes momentos ao longo de praticamente toda a temporada. Ser campeão nacional diante de um concorrente direto como o Palmeiras tem um significado ainda maior.

O Flamengo chega ao décimo título, o quinto na era dos pontos corridos (maior campeão nesse formato). É uma conquista que precisa ser valorizada pelo caminho percorrido e pela dificuldade de uma disputa tão longa.

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Título reforça força do elenco do Flamengo

A campanha também coloca em evidência a qualidade do elenco rubro-negro. Mesmo diante de uma temporada com mudanças importantes e resultados frustrantes em outras competições, o Flamengo conseguiu manter o nível de competitividade no principal torneio nacional. A profundidade do grupo foi determinante para sustentar a disputa até as rodadas finais.

O empate com o Palmeiras, justamente no confronto que confirmou a conquista, reforça esse cenário. Nos últimos anos, os dois clubes se consolidaram como as principais forças do país. A concentração de investimentos, títulos e protagonismo em Flamengo e Palmeiras criou uma espécie de polarização no futebol nacional, em um cenário que lembra a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid na Espanha.

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Nesse contexto, superar o Palmeiras na disputa pelo Brasileirão representa mais um capítulo importante para o Rubro-Negro. O título confirma a capacidade do clube de competir e vencer, mesmo diante de um adversário que também mantém alto nível de investimento e desempenho esportivo.

Leonardo Jardim ganha respaldo para 2027

A conquista também muda o cenário para Leonardo Jardim. O treinador chegou ao Flamengo com uma responsabilidade enorme: substituir Filipe Luís, que havia encerrado 2025 com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, além da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. O ex-treinador também levou a equipe ao vice-campeonato mundial, após derrota para o PSG nos pênaltis.

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A troca de treinador já havia provocado questionamentos entre torcedores. As eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores aumentaram a pressão sobre o português e colocaram seu trabalho em discussão para a próxima temporada.

O título brasileiro, porém, oferece um argumento importante para a continuidade do projeto. Jardim termina o ano com uma conquista de peso e mostra que conseguiu conduzir o elenco até o objetivo mais importante do calendário nacional.

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Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Isso não significa que todas as dúvidas tenham desaparecido. As eliminações continuam fazendo parte da avaliação e precisam ser consideradas no balanço da temporada. Mas o Brasileirão dá ao treinador uma credibilidade que os resultados anteriores haviam colocado em xeque.

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Flamengo termina o ano com conquista de peso

O Flamengo não teve uma temporada sem turbulências. A queda na Libertadores, que tem o Palmeiras como finalista, deixa uma sensação de oportunidade perdida. A eliminação na Copa do Brasil também aumentou a insatisfação da torcida.

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Ainda assim, o título brasileiro não deve ser tratado como uma forma de compensação ou como uma conquista que apenas ameniza os problemas.

O Rubro-Negro encerra 2026 com mais um troféu nacional, amplia sua história nos pontos corridos e reforça a posição de protagonista no futebol brasileiro. As frustrações fazem parte do balanço, mas não diminuem o mérito de uma conquista que exige muito mais do que uma sequência de bons resultados.

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