O título do Campeonato Brasileiro de 2026 coroou a transformação de Samuel Lino no Flamengo. Contratado como o reforço mais caro da história rubro-negra em julho de 2025, o atacante enfrentou críticas, perdeu prestígio com parte da torcida e precisou mudar sua maneira de jogar para alcançar o protagonismo. Pouco mais de um ano depois, tornou-se o principal destaque técnico da equipe comandada por Leonardo Jardim na campanha nacional e garantiu o título do torneio.

Até aqui, Samuel Lino acumula 13 gols e nove assistências em 35 partidas. Foram 22 participações diretas nos 74 gols marcados pelo Flamengo, números que colocaram o camisa 16 entre os jogadores mais decisivos da competição.

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A importância de Lino, entretanto, vai além das estatísticas. Pedro é a principal referência nas finalizações e lidera a artilharia rubro-negra, mas o camisa 16 passou a ser responsável por boa parte da construção ofensiva. Sua capacidade de aproximar os setores, receber entre as linhas adversárias e encontrar companheiros em condições de finalizar tornou-se uma das principais características do Flamengo de Jardim.

Samuel Lino comemora gol de empate do Flamengo contra o Palmeiras (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Do investimento histórico à contestação

Samuel Lino chegou ao Flamengo em julho de 2025, após passagem pelo Atlético de Madrid. O clube desembolsou 22 milhões de euros, aproximadamente R$ 143 milhões na cotação da época, além de bônus previstos em contrato. Naquele momento, tratava-se da contratação mais cara da história rubro-negra.

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A expectativa era proporcional ao investimento. Revelado nas categorias de base do próprio Flamengo e consolidado no futebol europeu, o atacante desembarcou no Rio de Janeiro para assumir a ponta esquerda de uma equipe que brigava por títulos.

O início teve bons momentos, mas o rendimento caiu ao longo do segundo semestre. Samuel Lino encontrou dificuldades para manter a regularidade, passou a acumular atuações discretas e se tornou um dos principais alvos da insatisfação de parte da torcida.

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As críticas chegaram ao ponto de o atacante ser chamado de "peladeiro" em uma pichação nos muros da Gávea. A cobrança tinha relação direta com o alto investimento e com a expectativa de que o jogador fosse uma referência imediata do elenco.

Mesmo nesse cenário, Lino terminou 2025 com um momento decisivo. Foi dele o gol da vitória sobre o Ceará, que confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro.

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Jardim muda função e potencializa Samuel Lino no Flamengo

A chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo, em março de 2026, foi determinante para a evolução do atacante. Sob o comando de Filipe Luís, Samuel Lino atuava predominantemente aberto pela esquerda, com a responsabilidade de enfrentar os marcadores no um contra um e explorar a velocidade.

Jardim passou a utilizar o jogador de maneira diferente. Lino ganhou liberdade para circular por zonas centrais, aproximar-se dos meio-campistas e participar diretamente da criação das jogadas. Em determinados momentos, atua praticamente como um segundo atacante, especialmente pela conexão com Pedro.

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A mudança reduziu a dependência dos dribles pela ponta e ampliou as possibilidades ofensivas. Samuel Lino passou a receber mais bolas entre as linhas, acelerar a circulação com passes curtos e aparecer na área para concluir as jogadas.

No Brasileirão, o atacante marcou gols importantes contra adversários como Botafogo, Vasco e Grêmio. No clássico contra o Vasco, em outubro, balançou as redes duas vezes na vitória por 4 a 1 e voltou a demonstrar sua capacidade de atuar em diferentes funções ao longo da partida.

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Em setembro, Samuel Lino recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de agosto, em votação organizada pela CBF.

Protagonismo no Flamengo abre portas da Seleção Brasileira

O crescimento no Flamengo também teve reflexos na Seleção Brasileira. Samuel Lino havia recebido sua primeira oportunidade com Carlo Ancelotti em setembro de 2025, pouco depois de retornar ao futebol brasileiro.

Em 2026, voltou a ser convocado, desta vez para os amistosos contra Austrália e Índia, na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo. O atacante aproveitou a oportunidade e marcou na goleada por 4 a 0 sobre os indianos.

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Lino também estava nos planos de Ancelotti para os amistosos de novembro, contra Japão e Singapura. O jogador chegou a integrar a lista inicialmente preparada pelo treinador, mas acabou fora da convocação após a decisão da CBF de preservar atletas de Flamengo e Palmeiras na reta final do Brasileirão.

O atacante segue no radar da comissão técnica da Seleção e fortaleceu sua candidatura para as próximas convocações.

Pelo Flamengo, a temporada também representa sua melhor marca individual. Samuel Lino acumula 15 gols e 13 assistências em 55 partidas disputadas em 2026.

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