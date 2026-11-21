Samuel Lino celebra gol do título brasileiro do Flamengo e destaca momento especial: 'É história'
Atacante marcou o gol que sacramentou a conquista rubro-negra diante do Palmeiras
Samuel Lino foi o autor do gol que sacramentou o título brasileiro do Flamengo neste sábado (21), diante do Palmeiras, em São Paulo. Em um confronto direto entre os dois principais concorrentes da temporada, o atacante balançou as redes e marcou seu nome na conquista rubro-negra. Após a partida, o jogador celebrou o momento especial e destacou o significado da conquista para sua carreira.
Em entrevista após o jogo, Samuel Lino lembrou que já havia disputado uma final de Libertadores pelo Flamengo, mas ressaltou que a decisão do Brasileirão teve um contexto diferente. Para o atacante, conquistar um campeonato tão disputado em um confronto direto com o Palmeiras tornou a ocasião ainda mais marcante.
— A gente só teve aqui a final da Libertadores, só que hoje é diferente. É um contexto totalmente diferente na minha carreira, dentro de um jogo gigantesco, de dois clubes que disputam para ser campeão dentro da casa deles. É totalmente diferente — afirmou.
O camisa rubro-negro também destacou que o momento ficará marcado para sempre em sua trajetória no futebol e na memória da torcida do Flamengo.
— No momento da minha carreira, é incrível. Então, eu lembrei, lógico, mas daqui para frente vai ficar marcado, acredito que para mim, muito. Muito mesmo. E para toda a Nação Rubro-Negra é história — declarou.
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Samuel Lino celebra título brasileiro pelo Flamengo
O atacante também fez questão de agradecer pela conquista e ressaltou o esforço realizado pelo elenco ao longo da temporada. Samuel Lino destacou a dificuldade do Campeonato Brasileiro e comemorou a recompensa pelo trabalho desenvolvido durante o ano.
— Cara, pensando no quanto Deus é bom. Todo o esforço que a gente faz o ano inteiro. Campeonato Brasileiro é muito difícil, a gente faz um esforço tremendo. E, no final, a gente foi recompensado com o título. Então, depois de tudo que aconteceu na época, eu estava ali pensando um pouco. Fantástico, agradecer e ser campeão — completou.
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