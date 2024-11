Gabigol não enfrenta o Atlético-MG no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 17:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol está fora da partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira (13), pelo Brasileirão. A decisão foi tomada pelo departamento de futebol do clube carioca. Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta.

- A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro - diz trecho da nota.

Após o título do pentacampeonato da Copa do Brasil, Gabigol afirmou que não ficará no Flamengo para a próxima temporada. A declaração pegou os dirigentes de surpresa, uma vez que se tratava de um momento de comemoração de uma importante conquista.

Gabigol está fora do jogo contra o Atlético-MG nesta quarta (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogador tem um acordo verbal com o Cruzeiro, que lhe ofereceu salário de R$ 3 milhões. Além da Raposa, o Santos, clube que revelou o atleta, está interessado na sua contratação.

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência nos últimos anos de glórias do time carioca. Foram mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra. Ao longo da trajetória na Gávea, conquistou 13 títulos, entre eles duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Com os dois gols diante do Galo, chegou a 16 em finais pelo Rubro-Negro, demonstrando o poder de decisão mais uma vez no encerramento da passagem pelo Fla.