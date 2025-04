Com foco no Mundial de Clubes de Vôlei, Flamengo e SESC renovam parceria

O Flamengo e o RJ Vôlei/SESC firmaram um novo acordo de co-gestão com foco em disputar o Campeonato Mundial de Clubes nos próximos três anos. A parceria, iniciada em 2020, entra em uma nova fase com investimentos maiores e um planejamento voltado ao alto rendimento.

O clube da Gávea passa a ter participação mais ativa no projeto, em conjunto com o SESC, principal patrocinador, e o RJ Vôlei. O objetivo é formar um elenco competitivo para buscar títulos nacionais e internacionais.

— O título mais importante é o que nós ainda não conquistamos, o que está por vir — declarou o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Técnico da equipe, Bernardinho destacou o fortalecimento da gestão compartilhada.

Bernardinho e Luiz Eduardo Baptista renovaram a parceria entre SESC e Flamengo (Foto: Hermes de Paula/CRF)

— Não estamos apenas renovando a parceria, mas construindo algo ainda mais forte, mais próximo na gestão esportiva. Com mais apoio e mais investimento teremos um time mais sólido e competitivo. Temos um objetivo comum, que é dentro de até três anos disputar o Mundial. Essa é a meta, chegar lá — afirmou.

O diretor de Esportes Olímpicos do clube, Marcus Vinícius Freire, reforçou a meta do projeto e citou o histórico do treinador. O dirigente afirmou que o Flamengo está focado em vencer o único título que nem o Rubro-Negro e nem Bernardinho conquistou: o Mundial de Clubes.

— Temos aqui um projeto de três anos, tempo do mandato do presidente Bap. O único título que o Bernardinho não tem é o do Campeonato Mundial de Clubes. É este que está faltando e é esse que o Flamengo quer. Vamos atrás dele — afirmou Marcus.

Bernardinho é treinador do SESC-RJ Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

🏐 Parceria Flamengo e SESC

Em 2020, o SESC-RJ, comandado por Bernardinho, fechou uma parceria com o Flamengo, para a disputa da Superliga Feminina e Copa Brasil de Vôlei. Após cinco anos de fusão, a equipe ainda não conquistou nenhum título nacional, mas venceu o Campeonato Carioca em quatro anos seguidos, entre 2020 à 2023.

Nesta temporada, o Flamengo passou em branco. No estadual, perdeu a hegemonia para o Fluminense e, no cenário nacional, foi eliminado nas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei, para o Bauru, e da Superliga, para o Osasco.

Com a troca de gestão na diretoria Rubro-Negra, a parceria entre SESC e Flamengo correu riscos de terminar, mas após reuniões entre Bernardinho e os novos diretores, a parceria foi renovada até 2028, com mais investimento em busca do Mundial de Clubes de Vôlei.