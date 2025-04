Flamengo x Juventude: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo FLA JUV 4ª rodada Brasileirão Data e Hora Quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Flamengo e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. No Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a bola rola às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Rubro-Negro, que está invicto no Brasileirão, vem de vitória por 2 a 0 contra o Grêmio. Os dois gols foram de Arrascaeta. O Juventude também vem de triunfo. Venceu o Ceará por 2 a 1, com gols de Luís Mandaca e Matheus Babi.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Juventude pelo Brasileirão (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X JUVENTUDE

4ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e Premiere (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique.

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Giraldo, Jádson e Mancada; Giovanny, Batalla e Taliari.