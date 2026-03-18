Flamengo tem retrospecto negativo contra o Remo no Brasileirão

O Flamengo enfrenta o Remo nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão, em confronto que não acontece pela competição desde 1978. No histórico do torneio, o retrospecto é desfavorável ao time carioca. São três vitórias do Leão Azul e duas do Rubro-Negro em cinco jogos pela competição, todos disputados entre 1972 e 1978.

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A última vitória do Remo sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro ocorreu em 25 de outubro de 1975, no Maracanã. Na ocasião, a equipe paraense venceu por 2 a 1, com gols de Alcino e Mesquita. O goleiro Dico teve atuação decisiva, enquanto o Mais Querido, que já contava com jogadores como Zico, Júnior e Rondinelli, não conseguiu reverter o resultado em casa.

O confronto mais recente entre os clubes na competição, no entanto, aconteceu em 2 de abril de 1978, no Mangueirão, em Belém. O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Valdo. O time era comandado por Joubert, que atuava como interino durante ausência de Cláudio Coutinho. A vitória encerrou um período de quatro anos sem triunfos do clube carioca sobre o adversário.

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Confrontos fora do Brasileirão

Após 1978, Flamengo e Remo voltaram a se enfrentar em outras competições. Os encontros mais recentes ocorreram pela Copa do Brasil, com vantagem para o Mais Querido. Em 2013, o time carioca venceu os dois jogos — em campanha que terminou em título rubro-negro — repetindo o desempenho de confrontos anteriores em 2009 e 2003. Além disso, os clubes também já se enfrentaram em amistosos e torneios regionais ao longo da história.

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Remo venceu o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão de 1975 (Foto: Divulgação / Remo)

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