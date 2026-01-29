Conteúdo Especial

Festa, calor e muita emoção. Assim foi o reencontro de Lucas Paquetá com a torcida do Flamengo, durante seu desembarque no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29). Em uma manhã ensolarada, centenas de rubro-negros foram ao Aeroporto do Galeão para receber o Garoto do Ninho, novo camisa 20 da equipe comandada por Filipe Luís. A reportagem do Lance! esteve no local e conta os bastidores de um momento especial e marcante, não só para o clube da Gávea, mas para o futebol brasileiro.

A previsão inicial para o pouso do voo que trouxe Lucas Paquetá, reforço do Flamengo, era às 10h40. No entanto, os flamenguistas chegaram cedo ao Salão Nobre, local por onde o jogador apareceria horas depois. Os primeiros torcedores surgiram por volta das 8h, já demonstrando grande euforia com o retorno do ídolo revelado pelo clube.

Enquanto o meia rubro-negro não chegava, a torcida rubro-negra improvisava cantos para provocar os adversários. Em tom de brincadeira, um deles dizia:

"Ih, o Paquetá tá vindo aí, é muita taça eu vou ganhar. Os adversários todos choram, não têm dinheiro para pagar"

Uma placa, inclusive, provocou Gerson, ex-jogador do clube e atualmente no Cruzeiro. O cartão comparava as escolhas dos reforços para a temporada.

Torcedores passam mal com o forte calor no Galeão

Em pé, próximos à grade desde cedo para não perder nenhum detalhe da chegada de Paquetá, alguns torcedores se sentiram mal devido ao forte calor e precisaram de atendimento médico. Um deles foi o Chapolin Rubro-Negro, torcedor folclórico do clube. Mesmo após receber cuidados, ele optou por permanecer no local.

"Agora não vou sair, não. O Paquetá tá vindo aí", disse o flamenguista para a equipe médica.

Com o aumento do número de torcedores, que monitoravam em tempo real a trajetória do avião por meio de aplicativos, novas viaturas da polícia passaram a chegar ao local. Ao todo, pelo menos dez veículos estavam posicionados nos arredores do portão por onde Paquetá deixou o aeroporto.

Momento marcante do reencontro

Cerca de uma hora após o pouso da aeronave no Galeão, Paquetá apareceu ao lado da esposa e dos filhos e foi calorosamente abraçado pelos torcedores. Em seu primeiro contato com os flamenguistas, o jogador se emocionou e repetiu diversas vezes a palavra "obrigado".

O novo camisa 20 não economizou no carinho com a torcida ali presente. Paquetá fez questão de tirar fotos, vestiu camisas e bonés das organizadas e ainda cantou músicas do Flamengo junto aos rubro-negros.

A festa não ficou restrita apenas ao jogador. Duda Fournier, esposa de Paquetá, que havia compartilhado nas redes sociais imagens da reação do meia ao acerto com o Flamengo, também atendeu aos pedidos de fotos dos torcedores, com um sorrisão no rosto.

Paquetá encontra o que precisava: o carinho de seu povo

Após o imbróglio envolvendo a investigação sobre apostas esportivas, da qual foi inocentado, Lucas Paquetá precisava voltar para casa. Sua postura ao longo de todo o processo, inclusive, foi determinante para que o Flamengo convencesse o West Ham a liberá-lo neste momento. Em meio à emoção do reencontro com os rubro-negros, o jogador, enfim, voltou a se sentir em casa.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.