Contratação de Paquetá no Flamengo é a segunda maior do mundo na janela

O investimento feito pelo Flamengo para contratar Lucas Paquetá quebrou recordes do mercado de transferências nacional e se tornou uma das mais relevantes do mundo nesta janela de transferências. O Rubro-Negro investiu 42 milhões de euros para tirar o meio-campista do West Ham, da Inglaterra, valor que corresponde a R$ 260 milhões na cotação mais atualizada. A cifra é a segunda maior do mundo atualmente e bate de frente com o mercado europeu.

No recorte de janela de transferências de inverno, que tem diferentes períodos a depender da liga e do país, Paquetá aparece como o segundo do ranking de maiores compras, superando negócios que envolvem equipes como o Tottenham, Napoli e o próprio West Ham, que agora vendeu o brasileiro.

No recorte do top cinco, a lista tem em último outro brasileiro, o atacante Rayan. Ex-Vasco, o jovem foi vendido para o Bournemouth, da Inglaterra, por 28,5 milhões de euros (R$ 177,8 milhões), valor que representa a maior venda da história do cruz-maltino. Em quarto, surge Taty Castellanos, centroavante argentino que chegou no West Ham por 29 milhões de euros vindo da Lazio. Curiosamente, o jogador chegou a ser sondado no Flamengo, que tentou abrir concorrência pelo atleta.

Na terceira colocação do ranking aparecem dois nomes. Brennan Johnson saiu do Tottenham para o Crystal Palace, enquanto Conor Gallagher saiu do Atlético de Madrid para próprio Spurs. Ambos negócios foram fechados por 40 milhões de euros (R$ 249,6 milhões). Em segundo surge Paquetá e o único na frente do meia do Flamengo é Antoine Semenyo.

O ponta direita nascido na Inglaterra defende a seleção de Gana e foi contratado pelo Manchester City nesta janela de transferências de inverno por 72 milhões de euros (R$ 449 milhões), assumindo com folga a lista de contratações mais caras deste período. O jogador chegou ao clube inglês após acerto do City com o Bournemouth, que também atua na Premier League. As informações são da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de clubes e atletas.

Vale ressaltar que a janela de transferências de inverno leva em consideração a estação do ano na Europa e é considerada uma época menos intensa de contratações. Comparado às negociações do verão europeu, o volume de atletas trocando de clubes e os valores desembolsados é consideravelmente menor, já que as equipes estão no meio da temporada e fazem acordos para ajustar seus elencos. O período de duração é menor, apenas do começo de janeiro ao fim de fevereiro.

Se for levada em consideração a janela de verão, que vai do começo de julho ao meio de setembro na maioria das ligas europeias, a contratação de Paquetá teria um impacto global bem menor. Neste ranking, o brasileiro ficaria longe das primeiras posições e apareceria na 35ª colocação entre as mais caras do mundo. Ainda assim, aparecer entre as 50 transações mais valiosas do mundo mostra a força do Flamengo no mercado da bola.

Veja as dez contratações mais caras da janela de transferências de inverno

Jogador Clube de origem Destino Valor Antoine Semenyo Bournemouth Manchester City 72 mi de euros (R$ 449 mi) Lucas Paquetá West Ham Flamengo 42 mi de euros (R$260 mi) Conor Gallagher Atlético de Madrid Tottenham 40 mi de euros (R$249 mi) Brennan Johnson Tottenham Crystal Palace 40 mi de euros (R$249 mi) Taty Castellanos Lazio

West Ham 29 mi de euros (R$ 181 mi) Rayan Vasco Bournemouth 28,5 mi de euros (R$ 177,8 mi) Mattéo Guendouzi Lazio Fernebahce 28 mi de euros (R$ 174,7 mi) Gerson Zenit Cruzeiro 27 mi de euros (R$ 168,9 mi) Lorenzo Lucca Napoli Nottingham Forest 26 mi de euros (R$ 162,2 mi) Marc Guéhi Crystal Palace Manchester City 23 mi de euros (R$ 143,52 mi) Pablo Gil Vicente West Ham 23 mi de euros (R$ 143,5 mi) Robinio Vaz Olympique Marselha Roma 22 mi de euros (R$ 137,3 mi) Giacomo Raspadori Atlético de Madrid Atalanta 22 mi de euros (R$ 137,3 mi)

*valores retirados do Transfermarkt e cotação do euro referente ao dia 29 de janeiro de 2026