Mauro Cezar avalia decisão de carreira de Filipe Luís após Flamengo: 'Não deve'

O jornalista Mauro Cezar repercutiu a decisão de Filipe Luís em não aceitar o trabalho no Cruzeiro, que demitiu o técnico Tite recentemente. O próprio empresário do treinador, Jorge Mendes, informou que o desejo do ex-Flamengo é iniciar uma carreira no futebol europeu.

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Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (17), Mauro Cezar elogiou a postura de Filipe Luís. Para ele, o treinador acertou em não aceitar o trabalho no clube mineiro, já que o desejo é ir para o Velho Continente. O comentarista ainda julgou que o ex-Flamengo é capaz de ter sucesso na Europa.

— Voltar para a Europa seria fazer a família dele voltar para o próprio habitat. Os filhos dele nasceram lá, e a mulher também. Então, uma volta para o futebol europeu não deve ser algo complicado para a família. A tendência é que o Filipe Luis não assuma nenhum outro clube aqui no Brasil — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— Acho que ele está correto. Se ele tem esse sonho, de ir para a Europa, ele não tem que entrar nessa roda-viva dos técnicos aqui do Brasil. Isso como estratégia. Acho que ele é capaz, domina idiomas diferentes, tem a possibilidade de trabalhar em outros mercados — concluiu.

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Filipe Luís

O treinador foi demitido do Flamengo no último dia 3 de março. A queda no comando técnico da equipe Rubro-Negra aconteceu após resultados ruins no início de 2026, como os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

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Desde o fim da era no clube carioca, que durou pouco mais de um ano e meio, Filipe Luís segue sem assumir um novo trabalho. Com o Flamengo, ele foi campeão de quatro títulos: Copa do Brasil (2024), Campeonato Carioca (2025), Supercopa do Brasil (2025), Libertadores (2025).

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