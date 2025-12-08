Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), pelo Derby das Américas, na Copa Intercontinental de 2025, em Doha, no Catar. Dias antes do duelo, a Fifa definiu a arbitragem para a partida, que será majoritariamente da Suécia, com árbitro que se envolveu em recente polêmica com Cristiano Ronaldo, nas Eliminatórias.

A entidade definiu que Glenn Nyberg, da Suécia, será o árbitro da partida. Também suecos, Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist serão os auxiliares. Os noruegueses Espen Andreas Eskas e Jan Erik Engan serão os quarto e quinto árbitros, respectivamente. Já na sala do VAR, o suíço Fedayi San será a principal autoridade, com inglês Jarred Gillett como assistente.

Polêmica com Cristiano Ronaldo

Na partida entre Irlanda e Portugal, pela penúltima rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, em novembro, Glenn Nyberg expulsou Cristiano Ronaldo durante a partida. No segundo tempo, o astro português desferiu uma cotovelada no zagueiro O'Shea.

Inicialmente, o árbitro da partida havia dado apenas um cartão amarelo, mas corrigiu a punição após uma análise do VAR, que era comandado por Pol van Boekel e Richard Martens, ambos da Holanda. Após a expulsão, Cristiano Ronaldo deixou o campo revoltado e aplaudiu a decisão da arbitragem de forma irônica.

Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)

Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo treinou nesta segunda-feira (8) em Doha, no Catar, pela primeira vez com o elenco praticamente completo. Os jogadores ficaram participaram do empate por 3 a 3 com o Mirassol no último sábado (6), pela última rodada do Brasileirão, chegaram ao local de disputa da Copa Intercontinental pela manhã e já foram a campo na atividade comandada pelo técnico Filipe Luís.

Dyogo Alves, Evertton Araújo, Michael e Wallace Yan, que deixaram o Brasil no início da tarde de domingo (7) em voo comercial, integraram normalmente o treinamento às 16h (horário local, 10h de Brasília) no CT Al Ersaal. Esta é a segunda sessão de treino da equipe na cidade-sede do torneio da Fifa

Filipe Luís, contudo, não tem o grupo 100% à disposição. Pedro segue em tratamento da lesão na coxa esquerda junto ao departamento médico do clube e não participou da atividade com os companheiros. Ele faz exercícios no campo junto dos fisioterapeutas do clube. O Rubro-Negro, por sua vez, trata a situação do atacante com cautela, e a tendência é que o camisa 9 não esteja à disposição para enfrentar o Cruz Azul na quarta-feira (10).

O Flamengo volta a treinar no mesmo horário nesta terça-feira (9) no CT Al Ersaal, a última sessão antes da estreia na Copa Intercontinental. Mais cedo, às 13h45 (horário local, 7h45 de Brasília) o técnico Filipe Luís concede entrevista coletiva no estádio Ahmad bin Ali.

Treino do Flamengo no Catar em preparação para a Copa Intercontinental (Foto: Divulgação / Flamengo)

