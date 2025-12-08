Situação de jogador do Flamengo revolta torcedores: 'Erro enorme'
Rubro-Negro disputará a Copa Intercontinental na quarta-feira (10)
O torcedor do Flamengo tem muitos motivos para comemorar no final da temporada de 2025, mas alguns flamenguistas estão com uma pulguinha atrás da orelha. A situação de um jogador no clube virou assuntos nas redes sociais desde o último sábado (6).
Totalmente recuperado de lesão, Matias Viña ficou fora dos relacionados do Flamengo para a Copa Intercontinental. O jogador conviveu com problemas físicos desde que chegou ao clube, em 2024, mas mesmo sem lesões não tem sido aproveitado por Filipe Luís.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo ficaram insatisfeitos com a situação de Matias Viña no clube. Além de não ser relacionado para a viagem do Intercontinental, o uruguaio não atuou na equipe alternativa contra o Mirassol. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a situação de Viña no Flamengo
Lista do Rubro-Negro para o Intercontinental
O Flamengo divulgou, neste sábado (6), a lista com os 26 jogadores relacionados para a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. A delegação embarca com o sonho de buscar o título mundial, mas com novidades na lista: enquanto o artilheiro Pedro viaja com o grupo, o lateral Viña e o volante Allan ficaram fora.
A presença de Pedro na lista é a grande notícia, mas requer cautela. Apesar de integrar a delegação que vai ao Catar, o departamento médico e a comissão técnica do Flamengo já trabalham com a informação de que o camisa 9 provavelmente não terá condições de jogo.
Por outro lado, duas ausências chamaram a atenção. O lateral-esquerdo Matías Viña ficou fora por opção técnica de Filipe Luís, assim como o volante Allan, que também não embarcou com o grupo do Flamengo.
Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha, Rossi.
Defensores do Flamengo: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira.
Meio-campistas do Rubro-Negro: Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Jorginho, Saúl, Wallace Yan.
Atacantes do Flamengo: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Gonzalo Plata, Samuel Lino.
