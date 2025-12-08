Situação de jogador do Flamengo revolta torcedores: 'Erro enorme'

O torcedor do Flamengo tem muitos motivos para comemorar no final da temporada de 2025, mas alguns flamenguistas estão com uma pulguinha atrás da orelha. A situação de um jogador no clube virou assuntos nas redes sociais desde o último sábado (6).

continua após a publicidade

Totalmente recuperado de lesão, Matias Viña ficou fora dos relacionados do Flamengo para a Copa Intercontinental. O jogador conviveu com problemas físicos desde que chegou ao clube, em 2024, mas mesmo sem lesões não tem sido aproveitado por Filipe Luís.

➡️Fala de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians divide web: 'Não é Flamengo'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo ficaram insatisfeitos com a situação de Matias Viña no clube. Além de não ser relacionado para a viagem do Intercontinental, o uruguaio não atuou na equipe alternativa contra o Mirassol. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Varela, Jorginho, Léo Pereira e Viña deixando o aeroporto para a festa do título da Libertadores do Flamengo (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

Veja comentários sobre a situação de Viña no Flamengo

Lista do Rubro-Negro para o Intercontinental

O Flamengo divulgou, neste sábado (6), a lista com os 26 jogadores relacionados para a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. A delegação embarca com o sonho de buscar o título mundial, mas com novidades na lista: enquanto o artilheiro Pedro viaja com o grupo, o lateral Viña e o volante Allan ficaram fora.

A presença de Pedro na lista é a grande notícia, mas requer cautela. Apesar de integrar a delegação que vai ao Catar, o departamento médico e a comissão técnica do Flamengo já trabalham com a informação de que o camisa 9 provavelmente não terá condições de jogo.

continua após a publicidade

Por outro lado, duas ausências chamaram a atenção. O lateral-esquerdo Matías Viña ficou fora por opção técnica de Filipe Luís, assim como o volante Allan, que também não embarcou com o grupo do Flamengo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha, Rossi.

Defensores do Flamengo: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira.

Meio-campistas do Rubro-Negro: Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Jorginho, Saúl, Wallace Yan.

Atacantes do Flamengo: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Gonzalo Plata, Samuel Lino.