Flamengo

Flamengo na Copa Intercontinental: saiba data, horário e local dos jogos

Após conquista da Libertadores, Rubro-Negro ainda tem compromissos na temporada

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
11:42
Flamengo campeão da Libertadores 2025
Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)
O Flamengo se tornou tetracampeão da Libertadores na noite do último sábado após vencer o Palmeiras por 1 a 0. Embora em ritmo de festa, o elenco rubro-negro ainda tem algumas decisões nesta temporada: o título do Brasileirão, que pode ser conquistado já nesta quarta-feira (3), e também a Copa Intercontinental.

A segunda edição da nova Copa Intercontinental da Fifa, anteriormente chamada de Mundial de Clubes, começou em setembro e será realizada até dia 17 de dezembro. Quatro clubes já estão confirmados para a disputa: Cruz Azul (Concacaf), Flamengo (Conmebol), PSG (UEFA) e Pyramids FC (CAF). Logo após a confirmação da presença rubro-negra no torneio, a Fifa confirmou os horários e confrontos dos jogos.

Data, horário e local dos jogos do Flamengo na Copa Intercontinental

  • Dérbi das Américas da Fifa
    10 de dezembro (quarta-feira) - Cruz Azul x Flamengo, em Doha (Catar), às 14h de Brasília
  • Copa Challenger da Fifa
    13 de dezembro (sábado) - Pyramids FC x vencedor do Dérbi das Américas, em Doha (Catar) às 14h de Brasília
  • Copa Intercontinental da Fifa
    17 de dezembro (quarta-feira) - PSG x vencedor da Copa Challenger, em Doha (Catar), ainda sem horário definido.

O Flamengo faz sua estreia no dia 10 de dezembro, quarta-feira, contra o Cruz Azul, no duelo chamado de Dérbi das Américas - que colocará frente a frente o campeão da Concacaf com o campeão da Conmebol. A competição será realizada em Doha, Catar, e o jogo está previsto para começar às 14h (de Brasília).

Se vencer o Cruz Azul, o próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Pyramids FC, duelo denominado pela Fifa como Copa Challenger - vencedor do Dérbi das Américas contra o campeão da Copa África-Ásia-Oceania da Fifa. A disputa ocorrerá no dia 13 de dezembro, sábado, às 14h (de Brasília).

Em caso de vitória, o adversário do Flamengo será o PSG, atual campeão da Champions League. As equipes não se enfrentaram no Mundial de Clubes, que foi realizado no meio deste ano, nos Estados Unidos. O confronto está previsto para o dia 17 de dezembro, quarta-feira, ainda sem horário divulgado pela entidade.

Flamengo campeão da Libertadores 2025
Flamengo campeão da Libertadores 2025; Equipe garantiu vaga na Copa Intercontinental (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

