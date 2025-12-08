Flamengo: Estádio rubro-negro recebe a Copa Intercontinental

O Flamengo disputará a Copa Intercontinental no Estádio Ahmad bin Ali, no distrito de Al Rayyan, uma das arenas sustentáveis construídas para a Copa do Mundo de 2022. Inaugurado em dezembro de 2020, o local tem capacidade para 40 mil torcedores e receberá todos os jogos do torneio.

Localizado a 20 km do centro de Doha e a 28 km do aeroporto, o estádio está próximo da estação de metrô Al Riffa, que conecta o estádio ao Mall of Qatar. A estrutura foi erguida no mesmo terreno onde uma arena anterior foi demolida. Mais de 90% dos materiais de construção foram reutilizados ou reciclados. A fachada reúne referências culturais do Catar — como elementos do deserto, fauna, flora e valores locais — e funciona também como parte do sistema de resfriamento da estrutura.

O Ahmad bin Ali é a casa do Al Rayyan, e as arquibancadas levam as cores do time: vermelho e preto, coincidentemente as mesmas do Flamengo. O clube árabe é treinado pelo português Artur Jorge e conta com os brasileiros Gregore, Róger Guedes e Wesley. Após o Mundial de 2022, a arquibancada superior foi reduzida, com parte dos assentos destinada a projetos internacionais de desenvolvimento do futebol.

Jogos da Copa do Mundo de 2022 no Ahmad bin Ali

Estados Unidos 1 x 1 País de Gales;

Bélgica 1 x 0 Canadá;

País de Gales 0 x 2 Irã;

Japão 0 x 1 Costa Rica;

País de Gales 0 x 3 Inglaterra;

Croácia 0 x 0 Bélgica;

Argentina 2 x 1 Austrália.

Estádio Ahmad Bin Ali recebe a Copa Intercontinental, com o Flamengo na disputa (Foto: AFP)

