Flamengo: Estádio rubro-negro recebe a Copa Intercontinental
Arena sustentável recebeu sete partidas da Copa do Mundo de 2022
O Flamengo disputará a Copa Intercontinental no Estádio Ahmad bin Ali, no distrito de Al Rayyan, uma das arenas sustentáveis construídas para a Copa do Mundo de 2022. Inaugurado em dezembro de 2020, o local tem capacidade para 40 mil torcedores e receberá todos os jogos do torneio.
Localizado a 20 km do centro de Doha e a 28 km do aeroporto, o estádio está próximo da estação de metrô Al Riffa, que conecta o estádio ao Mall of Qatar. A estrutura foi erguida no mesmo terreno onde uma arena anterior foi demolida. Mais de 90% dos materiais de construção foram reutilizados ou reciclados. A fachada reúne referências culturais do Catar — como elementos do deserto, fauna, flora e valores locais — e funciona também como parte do sistema de resfriamento da estrutura.
O Ahmad bin Ali é a casa do Al Rayyan, e as arquibancadas levam as cores do time: vermelho e preto, coincidentemente as mesmas do Flamengo. O clube árabe é treinado pelo português Artur Jorge e conta com os brasileiros Gregore, Róger Guedes e Wesley. Após o Mundial de 2022, a arquibancada superior foi reduzida, com parte dos assentos destinada a projetos internacionais de desenvolvimento do futebol.
Jogos da Copa do Mundo de 2022 no Ahmad bin Ali
- Estados Unidos 1 x 1 País de Gales;
- Bélgica 1 x 0 Canadá;
- País de Gales 0 x 2 Irã;
- Japão 0 x 1 Costa Rica;
- País de Gales 0 x 3 Inglaterra;
- Croácia 0 x 0 Bélgica;
- Argentina 2 x 1 Austrália.
