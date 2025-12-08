Ingresso mais caro para Flamengo e Cruz Azul custa menos de R$80,00
Ingressos variam de 20 a 50 riais do Catar
O Flamengo venceu a Libertadores de 2025, se tornando tetracampeão da América. E, além do título, conquistou também uma vaga no Torneio Intercontinental da Fifa, o antigo Mundial. A primeira partida do Rubro-Negro na competição será contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), com o ingresso mais caro custando menos de R$ 80. A partida acontecerá no Ahmad Bin Ali, no Catar, sede da competição.
Sem um setor específico, a torcida do Flamengo terá que assistir ao jogo ao lado dos fãs rivais. O ingresso mais barato para acompanhar o jogo custará 20,00 riais do Catar, que equivalem a, aproximadamente, R$ 29,89. Lugares em outros setores também poderão ser adquiridos pelos preços de 30,00 riais do Catar (R$ R$ 44,78) e 50 riais do Catar (R$ 74,64).
Com uma capacidade para 45 mil torcedores, a arena é a casa do Al Rayyan. O Ahmad Bin Ali foi um dos estádios construídos antes de 2022, para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.
Como funciona a Copa Intercontinental?
O primeiro duelo será contra o Cruz Azul, do México, naquele que é chamado de Dérbi das Américas. Se vencer, o Rubro-Negro pega o Pyramids, do Egito, no dia 13. O confronto foi nomeado como Copa Challenger. E, caso avance à final, o Flamengo irá enfrentar o PSG no dia 17.
- 10 de dezembro: Dérbi das Américas (Flamengo x Cruz Azul) - em Doha (Catar), às 14h de Brasília
- 13 de dezembro: Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Pyramids), em Doha (Catar) às 14h de Brasília
- 17 de dezembro: Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger),em Doha (Catar), ainda sem horário.
