Cruz Azul, adversário do Flamengo, tem desfalque de peso para Intercontinental

O Cruz Azul terá um desfalque importante para enfrentar o Flamengo no Mundial Intercontinental. O zagueiro Jesús "Chiquete" Orozco, titular da equipe e nome presente nas convocações da Seleção Mexicana, sofreu fratura no tornozelo durante a semifinal do Campeonato Mexicano contra o Tigres, que terminou em 1 a 1. A lesão ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, em dividida com Ángel Correa.

A situação gerou forte impacto no campo. Jogadores das duas equipes chamaram o atendimento imediatamente, e a ambulância precisou ser acionada. O defensor, de 23 anos, deixou o jogo antes do apito final, obrigando o Cruz Azul a encerrar a partida com um atleta a menos – e posteriormente sendo eliminado da competição. O clube confirmou que o jogador não viajará ao Catar para o duelo diante do Flamengo, marcado para o dia 10 de dezembro. Veja o vídeo:

Orozco viveu temporada de destaque: 16 jogos, um gol e uma assistência, além de nove atuações pela seleção principal. A perda é vista como significativa pelo Cruz Azul, que perde uma peça-chave no sistema defensivo e um dos nomes mais promissores do futebol mexicano, agora fora tanto das decisões do clube quanto dos próximos compromissos internacionais com a equipe nacional.

Conheça o Cruz Azul, adversário do Flamengo no Intercontinental

Atual campeão da Concachampions e terceiro colocado no Apertura, o Cruz Azul chega ao Intercontinental com campanha sólida. São 20 jogos na temporada, 36 gols marcados, 23 sofridos e seis partidas sem levar gols. A equipe tem estilo dominante com média de posse de 57,2%.

Equipe do Cruz Azul posada para foto antes do primeiro jogo das semifinais da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza/AFP)

O ataque tem como referência o uruguaio Gabriel Fernández, artilheiro com nove gols, seguido por Ángel Sepúlveda, que balançou a rede sete vezes. No meio, Carlos Rodríguez comanda as ações, liderando o time em assistências e criação de chances.

No ano, o clube conquistou seu sétimo troféu continental com uma campanha firme contra adversários dos EUA, Canadá e México. Também carrega histórico favorável em amistosos contra o Flamengo nos anos 1980, lembrado recentemente pela imprensa local.

Caso avance sobre o Rubro-Negro, o Cruz Azul enfrentará o Pyramids na Copa Challenger e, depois, PSG na disputa pelo título.

