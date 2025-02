O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, abordou, durante coletiva de imprensa desta quinta-feira (20), a temática sobre a preferência por estilo de gramado. O rubro-negro optou pela grama natural, mas fez ressalva importante.

- Acho que as pessoas fazem as escolhas às vezes para priorizar uma coisa mais fácil, que é o gramado sintético, mas isso tira um pouco da qualidade do jogo. Em alguns momentos a falta de manutenção também pode acabar aumentando a incidência de lesões, e acho que isso preocupa os jogadores - iniciou Ortiz.

Zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, durante coletiva de imprensa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Prefiro muito mais jogar em um gramado natural, mas acho que também a cobrança tem que ser pra também ter gramados naturais de qualidade. Não adianta a gente cobrar apenas ser gramado natural e as pessoas não terem cuidado, porque é muito ruim também jogar num gramado mal cuidado - completou.

Anteriormente, Gerson, Luiz Araújo, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves, entre outros, publicaram em suas redes sociais uma foto defendendo o uso da grama natural.

Posteriormente, José Boto e Fernando Sassaki, diretor de futebol e chefe do departamento médico do Flamengo, respectivamente, também trataram do tema.

