Após elogio, Zico, maior ídolo do Flamengo, homenageia Léo Ortiz

A coletiva de imprensa de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, na tarde desta quinta-feira (20), contou com uma surpresa mais que especial. Afinal, Zico, maior ídolo do clube carioca, foi até o Ninho do Urubu para homenagear o defensor rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Anteriormente, o Galinho fez um elogio ao zagueiro, afirmando que ele poderia jogar no time de 1981 (o mais marcante da história do clube). Assim, Ortiz agradeceu o carinho, externando a sua alegria por aquele momento.

- Eu acho que no grupo, por exemplo, de 2019, todos eles poderiam jogar na década de 80. Seriam banco lá, tudo bem, mas seria um banco de luxo (risos). O Flamengo de hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível - disse Zico.

continua após a publicidade

Dessa forma, a comunicação do Flamengo preparou uma homenagem ao jogador. Convidou Zico para que eles trocassem camisas após o término da coletiva de imprensa.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real