Flamengo segue preparação para partida contra o Maricá

O Flamengo seguiu, na manhã desta quinta-feira (20), a preparação para a partida contra o Maricá, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. No Ninho do Urubu, o técnico Filipe Luís não contou com quatro jogadores nas atividades: Juninho, Michael, Alex e De la Cruz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O trio cumpriu trabalhos na parte interna do centro de treinamento. A imprensa teve acesso aos minutos iniciais do treinamento, e pode acompanhar as ações de aquecimento.

Inicialmente, os jogadores, acompanhados pelo técnico Filipe Luís, realizaram um trote em volta do gramado. Em seguida, o elenco, dividido em quartetos, realizaram jogos de futvôlei.

continua após a publicidade

Arrascaeta durante o treino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Durante o treino, Danilo realizou atividades separadas do elenco rubro-negro, ao lado do preparador físico do clube.

Danilo no campo do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo atualiza boletim médico

"Alex Sandro

Segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente. Realizou trabalhos de fisioterapia na academia e no campo nesta quinta-feira.

Michael

Segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente.

De La Cruz

Sofreu um corte no pé em casa que o incomoda ao calçar chuteiras. Realiza trabalhos na academia durante a cicatrização.

Juninho

Segue em recuperação de edema muscular, alternando trabalhos na academia e no campo do CT George Helal.

Viña e Pedro

Seguem cronograma de recuperação conforme estabelecido pelo Departamento Médico"

Próximo jogo do Flamengo

Flamengo e Maricá se enfrentam na noite de sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Se conquistar os três pontos, o time da Gávea ficará com o título da Taça Guanabara.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real