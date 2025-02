Médico do Flamengo aponta desvantagens da grama sintética

Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, se pronunciou sobre o tema "grama natural ou sintética", que entrou em pauta por jogadores do futebol brasileiro nos últimos dias. Em sua conta no Instagram, o doutor seguiu a mesma linha de jogadores como Gerson, Neymar e Gabigol, citando desvantagens do campo artificial.

Sassaki chamou a atenção para quatro aspectos negativos acerca da grama sintética: Conforto, segurança, temperatura e aparência.

Veja a postagem do médico do Flamengo

"Desvantagens da Grama Sintética:

Conforto e segurança: Muitos jogadores relatam que a grama sintética pode ser mais dura e propensa a lesões. Temperatura: Pode aquecer muito sob luz solar intensa, afetando o desempenho dos jogadores. Aparência: A grama sintética pode não ter a mesma estética e sensação que a natural.

Sobre lesões:

Ainda não temos estudos que comprovem que a grama sintética ocasione um número maior de lesões porém é notada a mudança do tipo de lesão. Na grama sintética as lesões ligamentares são mais presentes, como relata este estudo abaixo da Major League Soccer."

Flamengo em jogo no Estádio Nilton Santos, que conta com grama sintética (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

José Boto também se pronunciou

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto também se manifestou sobre a temática. O português citou o exemplo da Europa como parâmetro.

- Eu não posso tomar uma posição oficial do Flamengo, pois não conversamos sobre isso. Posso dar minha opinião ao que se passa na Europa. Lá é proibido as ligas profissionais atuarem em gramados sintéticos. No máximo híbridos, que me parece uma boa solução, onde se pode jogar futebol sem tanto impacto de lesões - iniciou Boto, em entrevista à "ESPN".

- Não vou entrar no mérito de quem tem, pois deve ter razões para isso, mas, se importam tantas coisas da Europa, podiam importar isso. A nível de qualidade de jogo, jogar em gramado natural não tem nada a ver com gramado sintético - completou o dirigente.

