Gramado natural ou sintético? Boto, diretor do Flamengo, revela preferência

A discussão entre gramado natural e sintético voltou a ser levantada por jogadores do futebol brasileiro. Nomes como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura e Thiago Silva repudiam o uso da grama sintética. Quem também opinou sobre o assunto foi José Boto, diretor do Flamengo. O português citou o exemplo da Europa como parâmetro.

- Eu não posso tomar uma posição oficial do Flamengo, pois não conversamos sobre isso. Posso dar minha opinião ao que se passa na Europa. Lá é proibido as ligas profissionais atuarem em gramados sintéticos. No máximo híbridos, que me parece uma boa solução, onde se pode jogar futebol sem tanto impacto de lesões - iniciou Boto, em entrevista à "ESPN".

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

- Não vou entrar no mérito de quem tem, pois deve ter razões para isso, mas, se importam tantas coisas da Europa, podiam importar isso. A nível de qualidade de jogo, jogar em gramado natural não tem nada a ver com gramado sintético - completou o dirigente.

O Maracanã, por exemplo, que recebe jogos de Flamengo e Fluminense, conta com gramado híbrido, com 90% de grama natural e 10% de sintético.

Gramado do Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja a postagem dos jogadores

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção.

A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.

Se o Brasil deseja estar definitivamente inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético! #NãoaoGramadoSintético"

