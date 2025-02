Léo Ortiz, do Flamengo, concedeu entrevista de imprensa na tarde desta quinta-feira (20), no centro de treinamento Ninho do Urubu. O jogador, que confessou estar vivendo a melhor fase de sua carreira, comentou a possibilidade de retorno à Seleção Brasileira.

- Sim, mas espero que venham melhores (momentos) ainda por vir aqui no Flamengo, principalmente com mais títulos. Uma honra estar vivendo esse momento e o elogio do Zico foi demais, acho que é até como se contasse como um título. Não é todo mundo que recebe esse tipo de elogio do maior ídolo do Flamengo, então foi uma honra enorme e foi quase como se fosse um título mesmo, porque que recebi tanta mensagem dessa matéria como foi quando ganhei a Copa do Brasil. Então, fico muito lisonjado, é um cara fora da curva e muito feliz por tudo que vem acontecendo e principalmente pelo momento não só eu estou vivendo, mas o time também - iniciou o zagueiro.

- No Flamengo, disputando as principais competições, sempre se cria essa expectativa (convocação). Mas sou muito tranquilo em relação a isso. Vou acompanhar, lógico, como sempre acompanho, mas também sem a possibilidade de me frustrar com isso. Acho que o meu foco principal é sempre aqui, é sempre para o Flamengo, sempre produzir, trazer o meu melhor aqui dentro, nos treinos, nos jogos. E a convocação vai ser uma consequência do que eu venho fazendo. Sei que a disputa é com grandes zagueiros, com os zagueiros que estão no mais alto nível, então isso vai se passar muito pela escolha do rival e eu respeito independente se eu estiver ou não.