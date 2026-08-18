Opinião: Pedro faz o campo falar antes da decisão do Flamengo com o Cruzeiro Camisa 9 responde em campo e reforça que seu repertório vai muito além da capacidade de finalizar

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O mundo da bola costuma dizer que o campo fala. E hoje, o campo do Flamengo fala. Às vésperas do jogo decisivo contra o Cruzeiro, pela volta das oitavas de final da Libertadores, Pedro vem usando justamente as quatro linhas para apresentar seus argumentos. E eles são fortes: independentemente do adversário ou do estilo de jogo, o camisa 9 tem mostrado que possui repertório para ser titular absoluto do Rubro-Negro.

A técnica de Pedro é indiscutível, assim como a inteligência para interpretar o jogo. Mas existe algo que talvez seja ainda mais importante em um atacante de alto nível: a capacidade de encontrar soluções diferentes para os problemas que aparecem durante uma partida. E é exatamente isso que o centroavante vem fazendo.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

No primeiro jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, Leonardo Jardim optou por deixá-lo no banco. A escolha tinha uma justificativa. O treinador projetava um adversário capaz de pressionar o Flamengo e entendia que, nesse cenário, Pedro poderia ter dificuldades para encontrar os espaços necessários para desempenhar suas principais características. O empate por 1 a 1 deixou a decisão completamente aberta. O campo, porém, apresentou outro cenário.

O Flamengo conseguiu chegar ao campo de ataque, encontrou espaços pelos lados e, em diferentes momentos, teve a bola para construir suas jogadas. O problema estava justamente na ausência de uma referência dentro da área. Faltava alguém para atacar a pequena área, prender os zagueiros, disputar bolas e transformar essas chegadas em perigo.

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Cenário muda com Pedro em campo

Quando Pedro entrou, o Flamengo ganhou essa referência. O time cresceu ofensivamente, passou a ter mais presença no último terço e encontrou no camisa 9 uma peça capaz de dar sequência às jogadas. Em um dos lances importantes da partida, foi justamente Pedro quem sofreu a falta que acabou originando o gol rubro-negro, de Paquetá.

A escolha de Jardim tinha lógica. O jogo, entretanto, contou outra história. E talvez esse seja o ponto mais importante da discussão sobre Pedro neste momento.

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O repertório que vai além da área

Se contra o Cruzeiro Pedro mostrou que sua presença pode mudar o funcionamento ofensivo do Flamengo, diante do Mirassol ele foi além.

Na goleada por 5 a 1, no último domingo, o atacante marcou duas vezes e teve uma daquelas atuações que ajudam a explicar por que seu lugar entre os titulares não deveria depender exclusivamente do tipo de adversário. Pedro fez gol, mas não fez apenas gol.

Armou, fez parede, abriu espaço, participou da construção e finalizou. Tudo com a naturalidade de quem, quando tem a bola nos pés, sabe exatamente o que fazer.

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Foram quatro finalizações, três no alvo, além de dois duelos ganhos em duas disputas e 1,05 gol esperado. Uma atuação completa de um centroavante que não ficou preso à função de esperar a bola na área.

A facilidade para balançar as redes é absurda. Mas limitar Pedro a isso é ignorar justamente uma das suas maiores qualidades. Ele entende o jogo. Sabe quando sair da área para participar da construção. Sabe quando proteger a bola. Sabe quando atacar o espaço. Sabe quando fazer o movimento para abrir caminho para um companheiro. E, principalmente, sabe onde estar quando a jogada chega ao momento de definição.

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É um repertório que permite ao atacante participar de diferentes tipos de partida.

Os números também falam

Pedro chegou aos 23 gols em 39 jogos pelo Flamengo na temporada, além de cinco assistências. São 28 participações diretas em gols com o Manto Sagrado em 2026.

Com os dois gols diante do Mirassol, também voltou a ocupar o topo da artilharia do Brasileirão, com 14 gols. Os números são expressivos, mas talvez não sejam nem o principal argumento. Porque estatísticas mostram o resultado. O campo mostra o processo. E o processo de Pedro tem sido interessante justamente pela variedade.

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Contra um adversário que pressiona, ele pode ser referência. Contra uma equipe que recua, pode atacar a área. Em um jogo no qual o Flamengo precisa construir, pode participar da circulação. Se a equipe precisa ganhar metros, pode fazer parede. Se os companheiros precisam de espaço, pode arrastar a marcação.

E, se a bola chegar em condições de finalização, há poucos jogadores no elenco com a capacidade que ele tem para transformar uma oportunidade em gol.

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Por isso, a discussão sobre Pedro não deveria ser resumida à ideia de que ele precisa jogar quando o adversário oferece determinado tipo de espaço. O próprio atacante vem mostrando que consegue criar soluções mesmo quando o jogo exige mais do que simplesmente finalizar.

E agora vem o Cruzeiro

É justamente por isso que a partida contra o Cruzeiro ganha um peso ainda maior. O Flamengo terá novamente pela frente uma equipe que conhece bem seus mecanismos, em um confronto de mata-mata que vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Depois do empate em 1 a 1 no Mineirão, a classificação será decidida no Maracanã. E Pedro chega ao jogo em um momento no qual o campo parece estar fazendo uma defesa por ele.

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Não se trata de dizer que Jardim não pode optar por outra formação. O treinador tem suas convicções, suas leituras e sua estratégia para cada adversário. Mas existe uma pergunta que os últimos jogos ajudam a fazer: até que ponto o Flamengo pode abrir mão de um jogador com esse repertório antes mesmo de saber como a partida vai se desenrolar?

Contra o Cruzeiro, no primeiro encontro, a ideia era que Pedro teria dificuldades para encontrar espaço. O jogo mostrou que o Flamengo precisava justamente de sua presença para transformar posse e avanço territorial em presença ofensiva.

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Contra o Mirassol, o camisa 9 mostrou que não depende de uma única circunstância para ser decisivo. Ele simplesmente jogou. E jogou muito.

A bola e o campo falam

Pedro não precisa provar que sabe fazer gol. Os 23 marcados na temporada já fazem isso. O que ele vem mostrando agora é algo maior: que consegue ser útil mesmo quando o jogo pede características diferentes daquelas que normalmente são associadas a um camisa 9.

Um jogador com o repertório de Pedro precisa estar em campo. Não porque o Flamengo seja incapaz de jogar sem ele. Não é isso. Mas, quando um atacante consegue armar, fazer parede, abrir espaços, atacar a área e finalizar com a qualidade que ele possui, encontrar uma justificativa para deixá-lo fora precisa ser uma tarefa cada vez mais difícil.

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A bola e o campo falam. E, neste momento, os dois estão dizendo a mesma coisa: Pedro tem que jogar.

Agora, diante do Cruzeiro, ele terá mais uma oportunidade de responder dentro das quatro linhas. Depois da goleada, o próprio atacante já projetou o duelo decisivo:

— Vai ser mais um grande duelo contra o Cruzeiro, eles são uma grande equipe. Vai ser difícil, mas vamos trabalhar muito nesses dias que temos para chegarmos fortes e conseguir o resultado em casa — disse Pedro.

Pedro já falou. Agora, falta o campo falar novamente.

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