Flamengo divulga preços de ingressos da semifinal da Libertadores
Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes valendo vaga na decisão da Libertadores
O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (1º) os preços e as datas para a compra de ingressos do jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes (ARG). A partida será disputada no dia 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã, e a venda para os torcedores rubro-negros começou nesta sexta-feira (2), às 10h, de forma escalonada.
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O Rubro-Negro chegou à semifinal após eliminar o Independiente del Valle, nas quartas de final. O primeiro confronto com o Estudiantes será disputado no dia 15 de outubro, às 21h30, em La Plata, na Argentina. A volta acontece uma semana depois, no Maracanã.
Veja os preços dos ingressos para Flamengo x Estudiantes
As entradas para o jogo no Maracanã terão valores diferentes de acordo com o setor e a categoria do torcedor (sócio ou não).
Norte
- Nação Maraca 1: R$ 112,50
- Nação Maraca 2: R$ 157,50
- Nação Maraca 3: R$ 180,00
- Público Geral: R$ 450,00
- Meia-entrada: R$ 225,00
Sul
- Nação Maraca 1: R$ 100,00
- Nação Maraca 2: R$ 140,00
- Nação Maraca 3: R$ 160,00
- Público Geral: R$ 400,00
- Meia-entrada: R$ 200,00
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$ 117,50
- Nação Maraca 2: R$ 164,50
- Nação Maraca 3: R$ 188,00
- Público Geral: R$ 470,00
- Meia-entrada: R$ 235,00
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$ 137,50
- Nação Maraca 2: R$ 192,50
- Nação Maraca 3: R$ 220,00
- Público Geral: R$ 550,00
- Meia-entrada: R$ 275,00
Oeste Inferior
- Nação Maraca 1: R$ 150,00
- Nação Maraca 2: R$ 210,00
- Nação Maraca 3: R$ 240,00
- Público Geral: R$ 600,00
- Meia-entrada: R$ 300,00
Maracanã Mais
- Nação Maraca 1: R$ 681,25
- Nação Maraca 2: R$ 923,75
- Nação Maraca 3: R$ 1.045,00
- Público Geral: R$ 2.500,00
- Meia-entrada: R$ 1.287,50
Datas de abertura das vendas
- 02/10, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)
- 02/10, às 16h: Nação Maraca 1
- 03/10, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
- 03/10, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
- 05/10, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
- 05/10, às 16h: Nação Maraca 3
- 06/10, às 10h: Público Geral Flamengo / Gratuidades Flamengo
- 22/10, às 21h30: Encerramento das vendas online
Onde comprar
A venda dos ingressos para Flamengo x Estudiantes será realizada pelo site oficial de ingressos do clube.
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