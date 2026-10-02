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Flamengo divulga preços de ingressos da semifinal da Libertadores

Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes valendo vaga na decisão da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 17:58
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Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores
Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (1º) os preços e as datas para a compra de ingressos do jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes (ARG). A partida será disputada no dia 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã, e a venda para os torcedores rubro-negros começou nesta sexta-feira (2), às 10h, de forma escalonada.

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O Rubro-Negro chegou à semifinal após eliminar o Independiente del Valle, nas quartas de final. O primeiro confronto com o Estudiantes será disputado no dia 15 de outubro, às 21h30, em La Plata, na Argentina. A volta acontece uma semana depois, no Maracanã.

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Veja os preços dos ingressos para Flamengo x Estudiantes

As entradas para o jogo no Maracanã terão valores diferentes de acordo com o setor e a categoria do torcedor (sócio ou não).

Norte

  • Nação Maraca 1: R$ 112,50
  • Nação Maraca 2: R$ 157,50
  • Nação Maraca 3: R$ 180,00
  • Público Geral: R$ 450,00
  • Meia-entrada: R$ 225,00

Sul

  • Nação Maraca 1: R$ 100,00
  • Nação Maraca 2: R$ 140,00
  • Nação Maraca 3: R$ 160,00
  • Público Geral: R$ 400,00
  • Meia-entrada: R$ 200,00

Leste Superior

  • Nação Maraca 1: R$ 117,50
  • Nação Maraca 2: R$ 164,50
  • Nação Maraca 3: R$ 188,00
  • Público Geral: R$ 470,00
  • Meia-entrada: R$ 235,00

Leste Inferior

  • Nação Maraca 1: R$ 137,50
  • Nação Maraca 2: R$ 192,50
  • Nação Maraca 3: R$ 220,00
  • Público Geral: R$ 550,00
  • Meia-entrada: R$ 275,00

Oeste Inferior

  • Nação Maraca 1: R$ 150,00
  • Nação Maraca 2: R$ 210,00
  • Nação Maraca 3: R$ 240,00
  • Público Geral: R$ 600,00
  • Meia-entrada: R$ 300,00

Maracanã Mais

  • Nação Maraca 1: R$ 681,25
  • Nação Maraca 2: R$ 923,75
  • Nação Maraca 3: R$ 1.045,00
  • Público Geral: R$ 2.500,00
  • Meia-entrada: R$ 1.287,50

Datas de abertura das vendas

  • 02/10, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)
  • 02/10, às 16h: Nação Maraca 1
  • 03/10, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
  • 03/10, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
  • 05/10, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
  • 05/10, às 16h: Nação Maraca 3
  • 06/10, às 10h: Público Geral Flamengo / Gratuidades Flamengo
  • 22/10, às 21h30: Encerramento das vendas online
Pedro e jogadores do Estudiantes disputam bola em partida válida pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Flamengo enfrentou o Estudiantes na fase de grupos da Libertadores em 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Onde comprar

A venda dos ingressos para Flamengo x Estudiantes será realizada pelo site oficial de ingressos do clube.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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