Flamengo divulga preços de ingressos da semifinal da Libertadores

O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (1º) os preços e as datas para a compra de ingressos do jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes (ARG). A partida será disputada no dia 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã, e a venda para os torcedores rubro-negros começou nesta sexta-feira (2), às 10h, de forma escalonada.

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O Rubro-Negro chegou à semifinal após eliminar o Independiente del Valle, nas quartas de final. O primeiro confronto com o Estudiantes será disputado no dia 15 de outubro, às 21h30, em La Plata, na Argentina. A volta acontece uma semana depois, no Maracanã.

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Veja os preços dos ingressos para Flamengo x Estudiantes

As entradas para o jogo no Maracanã terão valores diferentes de acordo com o setor e a categoria do torcedor (sócio ou não).

Norte

Nação Maraca 1: R$ 112,50

R$ 112,50 Nação Maraca 2: R$ 157,50

R$ 157,50 Nação Maraca 3: R$ 180,00

R$ 180,00 Público Geral: R$ 450,00

R$ 450,00 Meia-entrada: R$ 225,00

Sul

Nação Maraca 1: R$ 100,00

R$ 100,00 Nação Maraca 2: R$ 140,00

R$ 140,00 Nação Maraca 3: R$ 160,00

R$ 160,00 Público Geral: R$ 400,00

R$ 400,00 Meia-entrada: R$ 200,00

Leste Superior

Nação Maraca 1: R$ 117,50

R$ 117,50 Nação Maraca 2: R$ 164,50

R$ 164,50 Nação Maraca 3: R$ 188,00

R$ 188,00 Público Geral: R$ 470,00

R$ 470,00 Meia-entrada: R$ 235,00

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 137,50

R$ 137,50 Nação Maraca 2: R$ 192,50

R$ 192,50 Nação Maraca 3: R$ 220,00

R$ 220,00 Público Geral: R$ 550,00

R$ 550,00 Meia-entrada: R$ 275,00

Oeste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 150,00

R$ 150,00 Nação Maraca 2: R$ 210,00

R$ 210,00 Nação Maraca 3: R$ 240,00

R$ 240,00 Público Geral: R$ 600,00

R$ 600,00 Meia-entrada: R$ 300,00

Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$ 681,25

R$ 681,25 Nação Maraca 2: R$ 923,75

R$ 923,75 Nação Maraca 3: R$ 1.045,00

R$ 1.045,00 Público Geral: R$ 2.500,00

R$ 2.500,00 Meia-entrada: R$ 1.287,50

Datas de abertura das vendas

02/10, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)

Nação Maraca 1 (1 estrela) 02/10, às 16h: Nação Maraca 1

Nação Maraca 1 03/10, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

Nação Maraca 2 (2 estrelas) 03/10, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

Nação Maraca 2 (1 estrela) 05/10, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela) 05/10, às 16h: Nação Maraca 3

Nação Maraca 3 06/10, às 10h: Público Geral Flamengo / Gratuidades Flamengo

Público Geral Flamengo / Gratuidades Flamengo 22/10, às 21h30: Encerramento das vendas online

Flamengo enfrentou o Estudiantes na fase de grupos da Libertadores em 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Onde comprar

A venda dos ingressos para Flamengo x Estudiantes será realizada pelo site oficial de ingressos do clube.

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