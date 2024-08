O que falta para o Flamengo anunciar Gonzalo Plata

Plata assinará contrato até dezembro de 2028 (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Após recuo nas negociações, o Flamengo entrou em comum acordo com o Al-Sadd, do Catar, para a transferência de Gonzalo Plata. O atacante equatoriano está cada vez mais próximo de ser anunciado pelo Rubro-Negro, que só precisa da assinatura do contrato para oficializar o acordo. A informação é do "ge".

Pela proposta, que foi aceita pelo Al-Sadd, Plata vai assinar com o Flamengo até dezembro de 2028. O atacante de 23 anos será o quarto reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferência. Todos os termos e cláusulas válidas do contrato já foram acertados, e deixa o acordo no status de "só falta assinar".

O Flamengo pagará inicialmente US$ 4,25 milhões (R$ 24 milhões) por 30% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata. O pagamento será dividido e quitado de forma gradual, possível de alteração em caso de títulos. Há a possibilidade de o Flamengo comprar posteriormente um percentual maior.

Formado nas categorias de base do Independiente del Valle, do Equador, Plata começou sua carreira internacional no Sporting, de Portugal, e depois foi emprestado ao Valladolid, da Espanha. Em seguida, o atacante foi transferido ao Al-Sadd, onde soma 33 jogos, com 12 gols e oito assistências. Pela Seleção do Equador, o jogador teve participação em 37 partidas, com seis gols marcados e dois passes para gol.